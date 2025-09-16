توحید و ولایت؛ کلید هویت بخشی به جامعه اسلامی و جوانان در عصر کنونی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج علی بیگی ظهر سه‌شنبه در آئین معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی اراک اظهار کرد: تجربه کرونا و جنگ ۱۲ روزه نشان داد که بحران‌های مقطعی، خللی در هویت دینی و انقلابی جوانان ایجاد نکرد و آنان بار دیگر با حضور پرشور در تمام عرصه‌ها پایبندی خود را به آرمانهای نظام و امام راحل اثبات کردند.

وی افزود: برخلاف برخی تحلیل‌ها که تصور می‌کردند جوانان از عرصه‌های دینی و انقلابی فاصله گرفته‌اند، در بزنگاه‌های مهمی همچون ۲۲ خرداد، شاهد بودیم همین نسل با درک عمیق از هویت ایرانی و اسلامی در صحنه حاضر شد و هیچ صدایی همراه با دشمن از میان آنان شنیده نشد.

حاج علی بیگی تصریح کرد: در منظومه اسلامی، اخلاق در کنار توحید و نبوت جایگاهی هم‌عرض دارد و پیامبر اکرم (ص) رسالت اصلی خویش را گسترش و اعتلای فضائل اخلاقی در جامعه قرار داده است.

وی ادامه داد: می‌طلبد تقویت فرهنگ اخلاق و معنویت باید به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های دینی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار اراک تاکید کرد: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های فرهنگی در کشور است و می‌تواند با ایجاد بسترهای معرفتی و معنوی، زمینه مناسبی برای تعمیق باورهای دینی و تقویت هویت اسلامی فراهم سازد.

حاج علی بیگی افزود: با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم، شهرستان اراک می‌تواند به الگویی موفق در پیوند میان اخلاق، معنویت و مشارکت اجتماعی تبدیل شود.

وی گفت: پیوند عمیق میان توحید و ولایت نه‌تنها تضمین‌کننده انسجام فکری و فرهنگی جامعه است، بلکه عامل اصلی در بازتولید هویت اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی جامعه به شمار می‌رود.