۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

لزوم تقویت ظرفیت‌های فرهنگی در اراک

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: شکل‌گیری اداره مستقل تبلیغات اسلامی در شهرستان اراک، فرصتی طلایی جهت تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و دینی در مرکز این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فراهانی ظهر سه شنبه در آئین معارفه رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک اظهار کرد: اداره این شهرستان باید به صورت مستقل، منسجم و قدرتمند عمل کند و در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و دینی میدان داری کند.

حجت‌الاسلام جواد فراهانی تصریح کرد: انتظار می‌رود با همراهی دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی ظرفیت‌ها، اداره تبلیغات اسلامی اراک به مرجع و پایگاهی اثرگذار در تبیین معارف دینی و ترویج ارزش‌های اسلامی تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: استقلال این اداره موتور محرک فعالیت‌های دینی و فرصت مناسبی برای شهرستان اراک به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز تحولات فرهنگی گسترده در سطح این استان باشد.

وی تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند همدلی، کمک و مشارکت تمامی نهادها و فعالان فرهنگی است تا اداره تبلیغات اسلامی اراک بتواند مأموریت‌های خود را در بالاترین سطح به سرانجام برساند.

در این آئین حجت الاسلام بهزاد محمدی اراک تکریم و حجت الاسلام محمدرضا حمزه‌ای به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک معرفی شد.

