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۱ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۶

آیت ا...دری نجف آبادی:

اقدامات تربیتی و فرهنگی در اولویت سازمان تبلیغات استان مرکزی قرار بگیرد

اقدامات تربیتی و فرهنگی در اولویت سازمان تبلیغات استان مرکزی قرار بگیرد

اراک- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: اقدامات تربیتی و فرهنگی باید در اولویت سازمان تبلیغات قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ا...قربانعلی دری نجف آبادی ظهر یکشنبه در دیدار با کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: کارهای هنری، تربیتی و فرهنگی باید در اولیت حوزه هنری و سازمان تبلیغات اسلامی قرار بگیرد.

وی ابراز کرد: سازمان تبلیغات اسلامی باید با توجه بیشتر به برنامه های قرآنی، هیات های مذهبی و مدارس صدرا سعی در ترویج فعالیت های قرآنی در جامعه داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه شهر اراک با تاکید بر اینکه تربیت انسان ها از ارزش ویژه ای برخوردار است، اظهار داشت: باید سازمان تبلیغات اسلامی برای سازماندهی بهتر هیات های مذهبی با ایجاد انگیزه و جاذبه برای جوانان از این افراد در هیات های مذهبی استفاده کند.

آیت ا ... دری نجف آبادی یادآور شد: باید به وسیله ی هیئت های مذهبی فعالیت های دینی، قرآنی، اخلاقی و فضایل اسلامی در جامعه احیا شود.

وی هیات های مذهبی را بازوی سازمان تبلیغات اسلامی دانست و بیان داشت: سازماندهی و برنامه ریزی برای هیات های مذهبی می تواند گامی موثر در راستای ترویج فعالیت های قرآنی در جامعه باشد.

گفتنی است دیدارمدیریت و پرسنل سازمان به مناسبت اول تیرماه سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی، با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی انجام شد.

کد مطلب 2317014

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