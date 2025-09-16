به گزارش خبرنگار مهر، تفاهمنامه همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و پاکستان امروز (سهشنبه ۲۵ شهریور) در پایان بیستودومین اجلاس دو روزه کمیسیون مشترک اقتصادی میان «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و «جام کمالخان» وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان به امضا رسید.
جام کمالخان وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان در جریان امضای این تفاهمنامه با قدردانی از میهماننوازی دولت جمهوری اسلامی ایران، گفت: از دولت ایران برای برگزاری بیستودومین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی قدردانی میکنم.
وی افزود: در این سفر، دیدارها و مذاکرات متعددی با وزیر راه و شهرسازی، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین با معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزار شد که نتایج ارزشمندی در پی داشت.
کمالخان بیان کرد: در حاشیه این کمیسیون مشترک اقتصادی، جامع تجاری پاکستان که متشکل از ۵۰ شرکت است، حضور یافتند و با همتایان ایرانی خود جلساتی برگزاری کردند. ما توانستیم در خصوص پروتکلهای مرتبط زیرمجموعههای این کمیسیون به توافقات دوجانبه دست یابیم. این توافقات مجموعهای عظیم از خدمات و همکاریهای مختلفی میان دو کشور را در بر میگیرد که میتواند منافع ملموسی را برای مردم دو کشور به همراه داشته باشد.
وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان با تأکید بر اشتراکات عمیق دو ملت، گفت: ایران و پاکستان قرنها مرز مشترک داشته و در حوزههای مختلفی همچون فرهنگ، زبان، خوراک، دین و سبک زندگی پیوندهای فراوانی دارند. در نتیجه این اشتراکات، مردم دو کشور خواهان توسعه روابط اقتصادی هستند. اخیراً ایران با رژیم اشغالگر قدس و پاکستان با هند درگیریهایی داشتند، در همین راستا دو دولت نیز همواره مواضع مشترکی داشته و از یکدیگر حمایت کردهاند که این امر بسیار خوبی است.
وی با بیان این نتایج این اجلاس در آینده نزدیک آثار خود را نشان خواهد داد، گفت: بسیار مناسب است که کمیسیون بیستوسوم مشترک ایران و پاکستان در سریعترین زمان ممکن برگزار شود تا پیگیری دقیق توافقات و نتایج کمیسیون بیستودوم انجام گیرد.
جام کمالخان در پایان با قدردانی از کمیتههای کاری و کارگروههای تخصصی دو کشور که نهایت تلاش خود را برای برگزاری موفق این نشست به کار گرفتند، گفت: بدون حمایت و همکاری این گروهها، دستیابی به توافقات امروز امکانپذیر نبود.
