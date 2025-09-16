به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه دوشنبه ۲۴ شهریورماه، در جریان برگزاری جلسه شورای عالی سینما در بنیاد سینمایی فارابی، تفاهم‌نامه تأمین مسکن سینماگران میان فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به امضا رسید.

بر اساس این تفاهم‌نامه، تأمین مسکن برای چهار هزار سینماگر در دستور کار قرار گرفته است. به گفته مسئولان، فهرست سینماگران ۲۰ استان کشور تهیه شده و هم‌اکنون در مرحله احراز صلاحیت فرم «ج» قرار دارد.

جلسه شورای عالی سینما دوشنبه شب با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و جمعی از هنرمندان عرصه سینما در محل موزه آبگینه برگزار شد.