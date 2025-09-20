کاهش ۷۲ درصدی تخلفات فروش بلیت هواپیما با ممنوعیت فروش چارتری

به گزارش خبرنگار مهر، مهران قربانی معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در آئین تجلیل از دستاندرکاران اربعین ۱۴۰۴ با اشاره به اقدامات مالی و سرمایهگذاری انجام شده برای ارتقای زیرساختهای حملونقل گفت: برای آمادهسازی ایستگاههای مسافری، اعتباری معادل ۹۸۱ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
وی افزود: این گردهمایی، نماد همدلی و همکاری گسترده دستگاهها و بخشهای اجرایی در برگزاری یکی از بزرگترین عملیاتهای حملونقل بینمرزی در بازه زمانی کوتاه است؛ بزرگترین عملیات لجستیک مذهبی بهویژه در سطح منطقه غرب آسیا بینظیر بوده و جلوهای از قدرت و همبستگی ملتهای مسلمان بهویژه ایران و عراق به شمار میرود.
قربانی با اشاره به برنامهریزی دقیق کمیته حملونقل از دو هفته پس از پایان اربعین سال گذشته گفت: از همان زمان جلسات منظم با حضور نمایندگان دستگاههای مسئول برگزار و کمیتههای تخصصی حملونقل زمینی، ریلی، هوایی و دریایی تشکیل شد تا اقدامات لازم برای بهبود شرایط سفر و ارتقای خدمات در محورهای منتهی به مرزهای خوزستان و ایلام انجام گیرد.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از سوءاستفادهها، فروش بلیت چارتری ممنوع شده و نظارتهای شدیدی بر روند فروش بلیتها انجام شده است. همچنین بهمنظور تسهیل سفر، پروازهای داخلی از شهرهای شرقی کشور افزایش یافت.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش مؤثر سیستمهای پشتیبانی از جمله ایستگاههای اندیمشک و کرمانشاه در مدیریت ترافیک بازگشت گفت: استفاده از این ظرفیتها باعث شد عملیات انتقال مسافران با کیفیت بالاتری نسبت به سال گذشته انجام شود.
وی افزود: در بخش حملونقل هوایی با وجود محدودیتها و چالشهای ناشی از تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان و برخی موانع عملیاتی، بهویژه شرایط خاص برخی فرودگاهها، با همکاری شرکتهای هواپیمایی و مدیریت دقیق، جابهجایی مسافران به شکل منظم انجام گرفت. در ایام اربعین در بخش حملونقل هوایی، ۱۰ فروند هواپیمای پهنپیکر برای پوشش بهتر نیازهای سفرهای اربعین به ناوگان اضافه شد تا خدمات بهتری به مسافران ارائه کنند.
قربانی تصریح کرد: در این مدت میانگین زمان انتقال نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشت و نظارتها و برخوردهای کنترلی به کاهش ۷۲ درصدی تخلفات منجر شد.
وی با اشاره به حملونقل دریایی گفت: با راهاندازی خط دریایی خرمشهر - بصره در ایام اربعین، حدود ۲ هزار زائر از این مسیر جابهجا شدند که نسبت به سال گذشته به مراتب وضعیت بهتری را نشان میدهد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از ۱۳۰۰ پرواز به مقصد عراق و فعالیت ۶ هزار دستگاه اتوبوس با ۴۰ هزار سفر، موجب رشد ۴ درصدی سفرهای اربعین به عراق شد که سیمای روشنی از عملکرد بخشهای مختلف حملونقل در این ایام را ترسیم کرد.
