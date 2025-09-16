تبادلات تهاتری ایران و پاکستان؛ توسعه خطوط ریلی کویته - تفتان - زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و پاکستان امروز (سه‌شنبه ۲۵ شهریور) در پایان بیست‌ودومین اجلاس دو روزه کمیسیون مشترک اقتصادی میان «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و «جام کمال‌خان» وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان به امضا رسید.

فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در جریان امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ایران و پاکستان، با بیان اینکه بیست‌ودومین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور پس از سه سال وقفه مجدداً برگزار شد، گفت: امروز در حوزه‌های فرهنگی، صنعتی، تجاری، حمل و نقل، علمی و گردشگری و موضوعات متنوع دیگری بحث‌های مفصل صورت گرفت و درپی آن توافقات خوبی حاصل شد.

وی افزود: این نشست یک ماه پس از سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران به پاکستان برگزار شد، در این سفر هدف‌گذاری تجارت دوجانبه ۱۰ میلیارد دلاری مورد توافق قرار گرفت. در سال ۱۴۰۳ حجم مبادلات تجاری ایران و پاکستان به سه میلیارد و ۱۲۹ میلیون دلار رسید که از این میزان، دو میلیارد و ۴۲۳ میلیون دلار سهم صادرات ایران به پاکستان و ۷۰۰ میلیون دلار مربوط به صادرات پاکستان به ایران بوده است. در حال حاضر میزان تبادلات تجاری بین ایران و پاکستان ۳.۱ میلیارد دلار است و تفاهمات انجام شده مسیر را برای رسیدن به اهداف تجاری هموار خواهد کرد.

صادق بیان کرد: بخشی از این تبادلات که بسیار اهمیت داشت، تبادلات تهاتری بود، همچنین موضوعات مربوط به حمل و نقل و توازن موضوعات تجاری بود، گلوگاه‌های موجود و همچنین حمل و نقل جاده‌ای، حضور کامیون‌های ایرانی در عمق خاک پاکستان، فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی از جمله پیشین - مند و مناطق آزاد ویژه‌ای از جمله ریمدان به تفاهم رسیدیم.

وی ادامه داد: در حوزه بنادر از جمله بنادر گوادر پاکستان و چابهار ایران و فعالیت‌های مرتبط با کشتیرانی نیز و موضوعاتی در خصوص تسهیل حمل کالا و تردد زوار مورد توجه قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توسعه خطوط ریلی از جمله کویته - تفتان - زاهدان گفت: این مسیرها صرفاً برای ارتباط دو کشور نیست، بلکه تسهیل حمل و نقل بار و کالا نیز مدنظر است. همچنین برنامه‌ریزی شده است تا جلسه بعدی کمیسیون مشترک به زودی برگزار شود تا این تفاهمات اجرایی و پیگیری شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر ۱۲ تفاهم‌نامه منعقد شده میان رؤسای جمهور دو کشور، در این اجلاس نیز به ۱۳ تفاهم‌نامه جدید نیز دست یافتیم و اجرای آن‌ها با پیگیری دو طرف و برگزاری جلسات مشترک دنبال خواهد شد. امیدوارم این تفاهمات هرچه سریع‌تر به خیر و برکت و ارتقای آبادانی دو کشور منجر شود.