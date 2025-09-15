تاکید پاکستان بر ارتقای تجارت دوجانبه با ایران فراتر از سطح فعلی

به گزارش خبرگزاری مهر، «جام کمال خان» وزیر تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی پاکستان امروز (دوشنبه، ۲۴ شهریور) در بیست‌ودومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان حضور در این نشست را مایه افتخار دانست و گفت: باعث افتخار فراوان است که به نمایندگی از دولت و ملت پاکستان در این اجلاس مهم شرکت می‌کنم.

وی با اشاره از مدیریت هوشمندانه هیئت ایرانی، بر عمق روابط دو کشور تأکید کرد و افزود: ایران و پاکستان نه‌تنها همسایگانی مسلمان‌اند، بلکه در فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و سرنوشت اشتراکات بنیادین دارند و آینده آن‌ها به یکدیگر گره خورده است.

ایستادگی مشترک در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی

وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: در برابر حملات رژیم اشغال‌گر قدس، دو ملت ایران و پاکستان در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این همبستگی ریشه در قرن‌ها روابط تاریخی و مردمی دارد.

وی تاکید کرد: روابط مردم دو کشور عمیق، تاریخی و فراتر از سطح دولت‌هاست و قرابت فرهنگی و دینی پیوندی ناگسستنی میان آن‌ها ایجاد کرده است.

ظرفیت‌های مشترک برای تحول اقتصادی

کمال خان با اشاره به ظرفیت‌های بالای اقتصادی ایران و پاکستان افزود: تجارت دوجانبه هنوز فاصله زیادی با توان واقعی دو کشور دارد؛ از این رو نقش کمیته‌های تخصصی، اتاق‌های بازرگانی و کمیسیون مشترک در ارتقای حجم مبادلات کلیدی و تعیین‌کننده است.

وی توسعه بازارچه‌های مرزی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، دامپروری و کشاورزی را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دانست و بیان کرد: پاکستان در حوزه آبیاری و فناوری‌های نوین کشاورزی دارای تجربه‌های ارزشمندی است که می‌تواند در اختیار ایران قرار گیرد.

همکاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل و فناوری

وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو کشور در حوزه انرژی گفت: انرژی خورشیدی و بادی می‌تواند مبنای مشارکت قوی برای توسعه پایدار در دو کشور و منطقه باشد.

وی حوزه حمل‌ونقل را یکی از محورهای کلیدی همکاری برشمرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در راه، ریل و دریا، توسعه شبکه حمل‌ونقل می‌تواند ایران را به دروازه جنوب آسیا و خاورمیانه تبدیل و نقش منطقه‌ای دو کشور را تقویت کند.

تاکید بر همکاری‌های نوآورانه و مقابله با چالش‌های اقلیمی

کمال خان با اشاره به اهمیت توسعه فناوری‌های نوین، نوآوری و اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: ایجاد مراکز نوآوری نه تنها به اشتغال و رشد اقتصادی کمک می‌کند بلکه ظرفیت رقابت‌پذیری بین‌المللی دو کشور را نیز افزایش می‌دهد.

وی همکاری در حوزه فناوری اطلاعات، گردشگری، ورزش، امور فرهنگی و اجتماعی را دارای اولویت دانست و گفت: رشد جمعیت و چالش‌های اقلیمی هر دو کشور را در برابر تهدیدهای مشترک قرار داده است؛ بنابراین همکاری در مدیریت منابع آبی، تاب‌آوری بهداشتی، دارو و سلامت می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

نگاه مشترک در عرصه جهانی

وزیر تجارت و بازرگانی پاکستان با اشاره به اشتراک دیدگاه دو کشور در مناسبات جهانی گفت: ایران و پاکستان اهداف مشترکی در مسیر گسترش صلح، رفاه و امنیت در منطقه و جهان اسلام دنبال می‌کنند.

وی افزود: امیدوارم که این نشست با اتخاذ تصمیمات ملموس و سازنده به تقویت همکاری‌های راهبردی و تحقق قله‌های جدیدی در روابط دوجانبه منجر شود.

کمال خان در پایان تاکید کرد: مردم پاکستان در کنار مردم ایران هستند و از حقانیت جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی دفاع می‌کنند.