به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در دیدار با حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه که امروز سه شنبه ۲۵ شهریورماه در سالن اجتماعات بنیاد برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا به ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله بنیاد در دولت چهاردهم پرداخت.

در این دیدار با اشاره به عملکرد بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه بهداشت و درمان از پایان انتظار صف ۶۰ هزار نفری کمیسیون پزشکی خبرداد و اینکه کمیسیون پزشکی به روز شده است و شاهد تحولات خوبی در حوزه بهداشت و درمان در بنیاد بوده‌ایم.

معاون رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به برنامه‌های معاونت تعاون و امور اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و منابع، عملکرد این دو معاونت را رضایت بخش اعلام کرد و با اشاره به موضوع مسکن و خودوری جامعه ایثارگری گفت: موضوع خودرو جانبازان ۲ سال بود که در قانون بودجه اجرا نشده بود و سرانجام آیین‌نامه آن مصوب شد، در حوزه مسکن و اشتغال نیز وضعیت قابل قبول است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به ارائه گزارشی از عملکرد صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران، صندوق قرض الحسنه شاهد، سازمان اموال و املاک کوثر، سازمان اقتصادی کوثر پرداخت.

اوحدی با اشاره به اقدامات بنیاد برای جامعه ایثارگری پس از جنگ ۱۲ روزه به ارائه آماری از تعداد شهدا و مجروحان پرداخت و گفت: خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند، کارگروه‌هایی برای دیدار و سرکشی از خانواده‌های شهدا تشکیل شد که با خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه دیدار کردند.

در این نشست که باحضور جمعی از معاونان و مدیران بنیاد و ایثارگران عزیز برگزار شد، برخی از ایثارگران معزز به بیان مسائل خود پرداختند.