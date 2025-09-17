۱۳۵۰ واحد مسکن محرومین در کشور ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین روحانینژاد در حاشیه سفر ۲ روزه خود به استان زنجان گفت: امام خمینی (ره) موضوع مسکن بهویژه برای اقشار کمدرآمد را یک مسئله اساسی میدانست.
وی ابراز کرد: ایران از جمله کشورهایی است که بلایای طبیعی فراوانی دارد و از این رو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جز نخستین دستگاههایی است که در محل حادثه حاضر میشود و آخرین نهادی است که منطقه را ترک میکند.
رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: تاکنون برای بیش از ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار کشور طرح هادی روستایی تهیه و در ۲۲ تا ۲۳ هزار روستا نیز اجرایی شده است که موجب بهبود شرایط زیست، بازگشت مهاجران و حتی مهاجرت معکوس به روستاها شده است.
روحانی نژاد، به نوسازی و مقاومسازی بیش از سه میلیون واحد مسکونی روستایی در سطح کشور اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۸۴ تاکنون سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با تسهیلات بانکی مقاومسازی شده است.
وی بیان داشت: هماکنون این وام به ۴۰۰ میلیون تومان با کارمزد پنج درصد رسیده و با ضمانت زنجیرهای در اختیار روستاییان قرار میگیرد؛ یعنی همین مقاومسازیها سبب شده امروز حتی در زلزلههای بالای شش ریشتر تلفات جانی به حداقل برسد.
رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، با بیان اینکه در استان زنجان تاکنون حدود هزار و ۸۹۰ واحد از نهضت ملی مسکن اجرا شده که بخش عمده آن آماده واگذاری است، افزود: یکی از اولویتهای اصلی بنیاد، ساخت مسکن محرومان است و هماکنون بیش از یک هزار و ۳۵۰ واحد در دست ساخت است و تا پایان سال به ۶۰۰ تا ۷۰۰ واحد دیگر افزایش خواهد یافت.
