به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت در این مراسم که در سالن اجلاس سران برگزار شد، با اشاره به تاریخچهای از شکلگیری اورژانس در کشور، اظهار کرد: حدود سال ۱۳۵۳ بود که سقف فرودگاه مهرآباد فرو ریخت و تعدادی از افراد کشته و مجروح شدند. همان زمان تصمیم گرفته شد که یک کار درست و اصولی انجام شود؛ در آن دوره، تنها سه کشور در دنیا اورژانس داشتند، بنابراین چهار پنج نفر از ایران اعزام شدند، دوره دیدند و بازگشتند و در سال ۱۳۵۴ با راهاندازی اورژانس در ۱۰ نقطه تهران، اورژانس کشور شکل گرفت.
وی افزود: این اقدام درست و اصولی، مانند شجره طیبهای که قرآن به آن اشاره دارد، در کشور رشد کرد و گسترش یافت و امروز نیز همچنان ثمر میدهد.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اورژانس کشور، پیشانی سرافراز و پرافتخار حوزه درمان است، گفت: کسانی که جنگ ۱۲ روزه را دیدهاند و من که جنگ ۸ ساله را نیز از نزدیک لمس کردهام، میتوانیم این مسأله را بهخوبی درک کنیم. بدون تردید، خط مقدم سلامت در دفاع ملی ۱۲ روزه، اورژانس بود.
ظفرقندی خاطرنشان کرد: این اورژانس بود که از زیر آوار مجروحان را نجات میداد و یا در میدان تجریش، از زیر آسفالت و از میان آب جمعشده، مجروحان را بیرون کشیده و اقدامات اولیه درمانی را انجام میداد.
وی ادامه داد: وقتی سرپرست یک خانواده دچار سکته میشود و اورژانس با عملیات CPR جان او را نجات میدهد، آن خانواده دوباره جان میگیرد. به تعبیر قرآن، این صحنهها دیدنی هستند اما وصفناپذیرند.
وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم قدردانی از پرچم سرافرازی اورژانس در جنگ ۱۲ روزه، گفت: ضرایب سختی کار و اضافهکار کادر اورژانس را اصلاح کردهایم؛ زیرا معتقدیم پیشانی سلامت و درمان کشور، بهویژه در حوادث، کادر اورژانس است و این نیروها نقش مهمی در تیم ملی سلامت دارند.
وی افزود: امیدواریم با اجرای برنامه پزشکی خانواده و ترویج خودمراقبتی در کشور، بتوانیم بار درمان و مراجعه به اورژانس را کاهش دهیم. این برنامهها در برخی از استانها آغاز شده و به تدریج گسترش خواهد یافت.
ظفرقندی با اشاره به اینکه زمان متوسط رسیدن اورژانس بر بالین بیماران و مجروحان در شهرها و جادهها به ۱۰ و ۱۵ دقیقه رسیده که بسیار ارزشمند است، ادامه داد: اگر خودمراقبتی در رانندگی رعایت شود، میزان تصادفات و آسیبدیدگان کاهش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در کشوری زندگی میکنیم که با بحران، تحریم و حتی جنگ مواجه است و برای مدیریت این شرایط، باید برنامهریزی و اولویتبندی داشته باشیم. وزارت بهداشت، چهار یا پنج مأموریت اصلی برای خود تعریف کرده که از جمله آنها، برنامه پزشکی خانواده و خودمراقبتی است.
وزیر بهداشت در پایان با تأکید بر اینکه نظام سلامت توان ارائه خدمات شایسته به مردم ایران را دارد، گفت: تمام تلاش ما برای مردم و کشورمان این است که با همکاری تیم ملی سلامت شامل پزشکان، پرستاران و نیروهای اورژانس، خدمات شایستهای به مردم ارائه دهیم.
نظر شما