به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در مراسم پاسداشت شهدای اقتدار و بهره برداری از بخشهای نوسازی شده خیر ساز درمان کودکان مبتلا به هموفیلی و تالاسمی بیمارستان فوق تخصصی کودکان بهرامی حضور پیدا کرد و گفت: بیمارستان بهرامی، به عنوان اولین مرکز تخصصی اطفال در کشور، امروز بیش از هر زمان دیگری یادآور رشادتها، ایثارگریها و تعهد به سلامت کودکان ایران است. این بیمارستان حدود ۷۰ سال پیش در سال ۱۳۳۷ با همت مرحوم محمود منشی باشی بهرامی و پس از وقف زمینی به متراژ ۲۰۰۰ متر مربع بنا نهاده شد و اکنون در آستانه تحولی نوین قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بیمارستان بهرامی در طول دوران دفاع مقدس نیز از گزند حوادث در امان نبود و در سال ۱۳۶۷، این مرکز درمانی مورد موشکباران قرار گرفت که متأسفانه منجر به شهادت دو طفل معصوم و همچنین شهادت شهیده استادی، متخصص اطفال، به همراه پدر و فرزندشان گردید. این بیمارستان در سال ۱۳۷۷ یک مرتبه بازسازی شد.
رئیس کرمی افزود: این خاطرات تلخ است، اما نشانگر روحیه مقاومت، ایثار کادر درمان و بیماران این بیمارستان در دوران سخت جنگ است. پس از فوت مرحوم بهرامی، برادر ایشان، سرهنگ یوسف بهرامی، مسئولیت ادامه ساخت و توسعه بیمارستان را بر عهده گرفت.
وی در ادامه گفت: بیمارستان بهرامی به عنوان اولین مرکز جراحی اطفال در زمان خود، همواره نقش مهمی در آموزش پزشکان و ارائه خدمات درمانی به کودکان ایفا کرده است. امروزه، این بیمارستان در بخش اطفال و جراحی با حضور کادر آموزشی مجرب ارائه خدمت میکند و در حال حاضر ۱۸۰ تخت مصوب و ۱۴۴ تخت فعال داشته که در سال به هزاران بیمار، به ویژه از مناطق شرقی تهران به این مرکز رجوع میکنند؛ همچنان یکی از مراکز آموزشی و درمانی برجسته در حوزه کودکان محسوب میشود.
وی خبر داد: در راستای ارتقاء سطح خدمات درمانی، بخش شیمیدرمانی، هموفیلی و تالاسمی این بیمارستان با همت و حمایت مالی و همکاری دانشگاه، بازسازی و تجهیز شده و به نام شهیده مرضیه عسگری نامگذاری و در این بیمارستان افتتاح میشود.
رئیس کرمی افزود: این بخش با بهرهگیری از بهترین امکانات و طراحی مدرن، فضایی بسیار مناسب را برای درمان کودکان سرطانی فراهم آورده است. امید است با تداوم این همکاریها، سایر بخشهای بیمارستان نیز با استانداردهای روز بازسازی و تجهیز شوند.
وی مطرح کرد: با وجود قدمت و تاریخچه پرافتخار، شرایط فیزیکی بیمارستان بهرامی به دلیل قدمت و نیاز به بهروزرسانی، نیازمند توجه جدی است. طرحهای معماری قدیمی و فرسودگی ساختمان، لزوم بازسازی در تمامی قسمتها را ایجاب میکند و امیدواریم با حمایتهای مستمر، بتوانند به تدریج تمامی بخشها را بازسازی کرده و خدمات بهتری را به مردم شریف ارائه دهند.
در ادامه این مراسم محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت گفت: در فضایی آمیخته با خاطرات شیرین و تلخ، ایثار و تعهد، و از خودگذشتگی و علم، گردهمایی فاخر در بیمارستان بهرامی برگزار شده است و فرصتی مغتنم بود تا ضمن مرور یاد و خاطره شهدای گرانقدر، بهویژه شهدای گلستان بهرامی در موشکباران سال ۶۷ و همچنین شهیده استادی، از پیشگامان عرصه سلامت کودکان، به اهمیت و جایگاه رفیع این مرکز درمانی پرداخته شده است.
وی مطرح کرد: بیمارستان بهرامی، با قدمتی بیش از نیم قرن، نه تنها یکی از قدیمیترین بیمارستانهای تخصصی اطفال در کشور است، بلکه نمادی از تاریخچه پرفراز و نشیب و در عین حال پرافتخار نظام سلامت ایران به شمار میرود. تأسیس این بیمارستان در سال ۱۳۳۷ توسط مرحوم بهرامی، نقطه عطفی در ارائه خدمات تخصصی به کودکان بود. این مرکز در دوران دفاع مقدس نیز، علیرغم موشکباران و سختیهای فراوان، سنگر مقاومت و امید باقی ماند.
وی افزود: با وجود بازسازیهای متعدد، از جمله بخش کودکان که در سال ۱۳۷۷ بازسازی شد، بسیاری از بخشهای بیمارستان همچنان نیازمند نوسازی و بهروزرسانی هستند. افتتاح بخش شیمیدرمانی نوین به نام شهیده عسگری، گامی مهم در جهت ارتقاء سطح خدمات درمانی و فراهم آوردن فضایی مناسب برای کودکان مبتلا به سرطان، تالاسمی و هموفیلی است. این اقدام، نشاندهنده وظیفه انسانی، ملی و حرفهای ما در ادامه راه ایثارگری و خدمت به مردم است.
ظفرقندی اظهار داشت: در دنیای امروز، حفظ انگیزههای خدمت به بیماران و توجه به مردم، امری حیاتی است. فارغالتحصیلان و فلوشیپهای پزشکی باید با الهام از بزرگان، تعهد خود را به بیماران حفظ کرده و از هیچ تلاشی برای تشخیص صحیح و درمان مؤثر فروگذار نکنند. این تعهد، عهدی است که با خدا بسته شده و تضمینکننده ادامه راه پرافتخار خدمت است.
وی اعلام کرد: دانشگاهها باید نه تنها به آموزش علم، بلکه به تربیت انسانهایی بپردازند که بتوانند اثری ماندگار در جامعه بر جای گذارند. دانشگاههای نسل نوین، دانشگاههایی هستند که میزان اثرگذاریشان بر جامعه و مردم سنجیده میشود. نخبگان و اساتید، معنای واقعی این دانشگاهها هستند.
ظفرقندی ادامه داد: در عرصه علم و خدمت به مردم، با مشکلات و سختیهای فراوانی مواجه هستیم، اما نباید دلسرد شد. همدلی، همبستگی و تلاش جمعی، کلید غلبه بر این چالشهاست. همانطور که خیرین عزیز، بیادعا و بینام، در مسیر خدمت گام برمیدارند، ما نیز باید با الگوگیری از آنان، وظیفه خود را در قبال جامعه به بهترین نحو انجام دهیم.
در رویکرد نوین به بازسازی بیمارستانها، حفظ معماری و تاریخچه بنا در کنار بهروزرسانی امکانات، امری ضروری است. این رویکرد، ضمن حفظ هویت تاریخی مراکز درمانی، امکان بهرهبرداری بهینه از آنها را فراهم میآورد.
وزیر بهداشت افزود: بیمارستان بهرامی، با نامهای درخشانی که در تاریخ خود دارد، گواه این مدعاست که چقدر علم و ایثار از این مرکز جاری شده است. افتتاح بخش جدید، چراغ راهی است تا بدانیم در چه کشوری زندگی میکنیم، یادمان نرود که چه اتفاقاتی افتاده و بتوانیم وظیفه خود را در ادامه راه بزرگان، در عرصههای انسانی، اجتماعی و علمی به بهترین نحو انجام دهیم.
