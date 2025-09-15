به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه پیگیری مطالبات پرستاری با حضور رئیس کمیته پرستاری مجلس، معاون پرستاری وزارت بهداشت و جمعی از رؤسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور برگزار شد.

در این کارگروه حاضران به بررسی مطالبات جامعه پرستاری کشور، اولویت‌بندی مطالبات و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رسیدگی به مطالبات پرستاران پرداختند.

قاسم ابوطالبی رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری در ابتدای این نشست گفت: برای رسیدن به مطالبات جامعه پرستاری و برای اینکه به نتیجه مطلوب برسیم باید در جامعه پرستاری به یک اجماع کلی برسیم.

وی افزود: هدف همه گروه‌ها و نهادهای پرستاری اعم از سازمان نظام پرستاری تا معاونت پرستاری وزارت بهداشت، بورد پرستاری، خانه پرستار، انجمن‌ها و…، یکی است. شاید هر گروه از کانال متفاوتی برای رسیدن به هدف استفاده می‌کند اما نیاز است که در این موضوع به هماهنگی برسیم.

ابوطالبی ادامه داد: هنوز در اولین مطالبه که کمبود نیرو و استخدام است مانده‌ایم و نتوانستیم آن را به انجام برسانیم. شاهد خستگی و فرسودگی شغلی پرستاران و در نتیجه تعطیلی و ادغام بخش‌های بیمارستانی هستیم.

وی اضافه کرد: هدف از تشکیل این کارگروه رسیدن به اجماع برای پیگیری مطالبات پرستاری است. سازمان نظام پرستاری مانند دانشکده‌ها ساختار از پایین به بالا دارد که گروه‌ها به رأس قدرت می‌دهند. هیئت مدیره ها باید در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، مباحث در شورای عالی و سازمان مطرح و پس از بررسی مصوب شود.

رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری گفت: اگر همه گروه‌های پرستاری کنار هم باشند می‌توان به همه مطالبات رسید. هر کس به اختلاف‌ها دامن بزند به پرستاران خیانت کرده است. هر چه انشقاق‌ها بیشتر باشد، قدرت مطالبه گری پایین می‌آید و در نهایت ضرر آن متوجه جامعه پرستاری می‌شود. همه به جامعه پرستاری پاسخگو هستیم و برای آنها باید تلاش کنیم.

احمد نجاتیان رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری در ادامه این نشست گفت: دوره ششم سازمان نظام پرستاری، دوره خاصی است. در دوره‌های گذشته، دو گروه برای در انتخابات‌ها رقابت می‌کردند و در دوره ششم این رقابت بین سه گروه اتفاق افتاد. تفاوت آرا همیشه خوب است و موجب پیشرفت می‌شود.

وی افزود: طبیعی است که بین افراد با دیدگاه‌های مختلف شاهد اختلاف سلیقه باشیم، اما نباید این اختلافات به سطح کوچه و خیابان بیاید.

نجاتیان ادامه داد: در دوره ششم با شرایط خاصی مواجه بودیم. شاهد تغییر دولت و در نتیجه تغییر کل ساز و کارهای دولت بودیم. در ادامه با اعتراضات کشوری پرستاران مواجه بودیم و در نهایت هم جنگ را دیدیم. به‌نظر می‌رسد با همه این اتفاقات مجموع عملکرد سازمان، شورای عالی و هیئت‌مدیره‌های نظام پرستاری قابل دفاع است.

وی اضافه کرد: ممکن است در حوزه‌هایی کمتر به نتیجه قابل قبول رسیده باشیم. سازمان نظام پرستاری تلاش خود را می‌کند، اما در نهایت نتیجه دست ما نیست. در هر صورت مجموع دستاوردها و ناکامی‌ها را باید ببینیم.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری بیان کرد: در آستانه روز پرستار هستیم و به یک همبستگی و همدلی در گروه‌های مختلف جامعه پرستاری نیاز داریم. باید با هم صحبت کنیم و در آستانه روز پرستار باید به یک وحدت برسیم. هدف این جلسه جمع‌بندی مطالبات پرستاری است و امیدواریم در پایان آن بتوانیم نقشه راهی برای آینده سازمان در ماه‌های آینده و در کل در دو سال باقیمانده از دوره ششم رسم کنیم.

نجاتیان گفت: اگر نتوانیم مسائل پرستاری را حل کنیم ممکن است باز شاهد نارضایتی‌هایی در سطح جامعه پرستاری باشیم. نگرانی‌هایی وجود دارد و باید به آنها توجه کنیم. دغدغه‌هایی که امروز جامعه پرستاری دارد،، نمی‌گذارد به اهدافی که سازمان نظام پرستاری بر اساس آن ایجاد شده مانند توسعه تحقیقات، آموزش، مهارت‌ها، رضایت مردم، ارتباط با نهادهای بین‌المللی و…، برسد.

در ادامه این کارگروه جمعی از رؤسای هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور، به بیان مهم‌ترین مطالبات جامعه پرستاری از جمله اصلاح تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم در اجرا و هم در بازتوزیع تعرفه، ساماندهی وضعیت مالیات پرستاران، اجرایی شدن صحیح قانون ارتقای بهره‌وری برای همه گروه‌های پرستاری، ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای نگهداشت نیرو، پرداخت معوقات پرستاران، پرداخت ترمیم حقوق، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای پرستاران، اصلاح روند سیاست‌گذاری در پرستاری، ارتقای جایگاه مدیریت پرستاری در دانشگاه‌ها و…، پرداختند.

از دیگر مطالبات بیان شده در این جلسه می‌توان به اصلاح تعرفه پرستاران اتاق عمل، دیالیز و اورژانس، جلوگیری از توسعه مدارس بهیاری، اجرایی شدن گزارش‌نویسی الکترونیک، جذب کمک پرستار در بخش‌های مختلف، پرداخت اضافه‌کار بالای ۸۰ ساعت با مبلغ مصوب، قانون‌گذاری برای جلوگیری از خشونت علیه کادر درمان، اجرای قانون ارتقای بهره‌وری و تعرفه خدمات پرستاری در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی، خصوصی، نظامی و نفت و ساماندهی مالیات‌های سنگین در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی اشاره کرد.