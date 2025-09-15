تربیت پزشک و پرستار بی سواد خیانت به کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد جمالیان، در نشست کارگروه پیگیری مطالبات پرستاری بیان کرد: در موضوع آموزش پرستاری در دانشکده غیرانتفاعی هر چند از نظر قانونی نمیتوانیم به آن ایراد بگیریم، اما آموزش پرستار در مرکزی که آموزش بالینی جایی ندارد و باید با دانشگاه دولتی قرار داد ببندند، قابل قبول نیست در حالی که بیمارستانهای دولتی حتی برای آموزش پرستاران خودشان هم جا ندارند.
وی افزود: هر چند حتی دانشگاه آزاد هم هنوز نتوانسته است مرکزی برای آموزش بالینی نیروهای پرستاری معرفی کند و از زمان مرده بیمارستانهای دولتی در زمانی که مربی هم نیست استفاده میکند، اما این امر آموزش پرستاری در مراکز دیگری که امکانات و کیفیت لازم را ندارند، توجیه نمیکند.
رئیس کمیته پرستاری مجلس ادامه داد: ما با آموزش در مراکز غیرانتفاعی مخالف نیستیم، مخالف آموزش بیکیفیت هستیم. تربیت پزشک و پرستار بیسواد خیانت است و همه میدانیم هیچ بیمارستان یا مرکز بهداشتی که بر اساس برنامه آموزش پرستاری باید در آن آموزش ببینند، جا ندارند. امروز دانشگاهها جا ندارند پرستار و پزشک خود را آموزش دهند، چگونه میتوانند دانشگاههای غیر انتفاعی را هم پوشش دهند.
جمالیان گفت: یادمان نرود همه این دعواها برای این است که کیفیت سلامت بالا برود. درست است که میخواهیم از حقوق پرستاران دفاع کنیم، اما باید یادمان باشد در قانون نظام پرستاری حمایت از مردم در ارتباط با خدمات پرستاری نوشته شده است. متأسفانه کمتر به سلامت مردم فکر میکنیم.
وی ادامه داد: اتفاق بدی در کشور افتاده است، یاد گرفتیم حرفهایی را بزنیم که مخاطب دوست دارد بشنود و این موضوع باعث شده بسیاری از مواقع از واقعیتها فاصله بگیریم. ناخودآگاه همه در بازی افتادیم که صحبتهایی را بیان کنیم که خودمان هم میدانیم درست و شدنی نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: در جامعهای کار میکنیم که در کنار پرستار نگهبان، نیروی خدمات، نیروی علوم آزمایشگاهی، پشتیبانی و … هم هست. باید تصمیماتی بگیریم که نیاز همه نیروها در آن لحاظ شده باشد.
جمالیان ادامه داد: دولت در سطح کلان تصمیم میگیرد. باید بهعنوان یک واحد تنظیم کننده درخواستهایی را پیگیری کنیم که بدانیم نتیجه میدهد. بی تعارف بگویم دولت در حد بضاعت و توان مالی میتواند تصمیم بگیرد همه هم تحصن کنیم، هیچ اتفاق بیشتری نمیافتد. دولت مانند پدری است که میخواهد همه فرزندانش خوشحال باشند، اما زمانی که منابع مالی کافی ندارد باید مدیریت کند.
وی بیان کرد: تعداد نیروهای وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش زیاد است و به همین دلیل تصمیمهایی که در نظام بهداشت و درمان و حوزه آموزش گرفته میشود، سخت اجرا میشوند، چرا که بهدلیل نیروی زیاد هزینههای بالایی دارند، اما اهمیت آنها باعث شده است که دولت، مجلس و هر نهادی آن را پیگیر باشد.
رئیس کمیته پرستاری مجلس اظهار کرد: باید دنبال موضوعاتی رفت که همه این فاکتورها را داشته باشد و برای پرستاران هم دستاوردهایی داشته باشد. برای این موضوع هم مهمترین کار داشتن یک آمار صحیح و متقن است.
افزایش ۳ برابری اضافه کاری پرستاران اتفاق خوبی بود
جمالیان گفت: کاملاً به اهمیت و جایگاه پرستاری در موضوع سلامت مردم آگاه هستم. هرچند با وضعیتی که در آن هستیم، بدون برنامهریزی و داشتن یک برنامه منسجم نمیتوانیم کاری انجام دهیم. همانطور که در زمینه اضافهکار اتفاق خوبی افتاد. درست است که پرستاران میگویند آن چیزی که میخواستیم نشد، اما در این برهه زمانی اضافه کار ۲۵ هزار تومانی که به ۸۰ هزار تومان رسید، نزدیک سه برابر افزایش است.
مالیات پرستاران در بودجه ۱۴۰۵ قابل تغییر است
وی افزود: در موضوع مالیات تا روز پرستار برای مالیات ۱۴۰۴ هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، چرا که قانون بودجه نوشته شده و خود رئیسجمهور هم نمیتواند آن را تغییر دهد. راه آن این است که برای سال آینده در بودجه اصلاح مالیات پرستاران دیده شود.
جمالیان اضافه کرد: در موضوع قانون ارتقای بهرهوری سالها است که خلاف اجرا میشود. دلیل آن هم این است که سیستم به این اضافه کاری نیاز دارد و در عین حال نمیتواند بیشتر از ۸۰ ساعت را محاسبه کند.
وی بیان کرد: نمیتوانیم جلو رفتن پرستاران به بخش خصوصی را بگیریم، چرا که بخش خصوصی تعطیل میشود، اما اگر در استانی در موضوع سقف اضافهکار مشکل دارید از طریق معاونت پرستاری میتوانید پیگیری کنید که با هماهنگی معاونت توسعه این مشکل را حل کنند.
پیگیری دو مطالبه مالیات پرستاران و اصلاح قانون تعرفه گذاری
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: پیشنهاد من این است که دو مطالبه کلان را میتوان پیگیری کرد، یکی موضوع مالیات برای سال ۱۴۰۵ است و دیگری اصلاح تعرفهگذاری خدمات پرستاری است. باید بر اساس شرایط مانند مناطق محروم یا بیمارستانهای ریفرال و … برای نگهداشت پرستاران فکر کنیم.
جمالیان افزود: بازتوزیع تعرفه خدمات پرستاری باید شفاف باشد. این یکی از مشکلاتی است که مدیران پرستاری هم دارند. شاید توزیع درست انجام میشود، اما در پاسخگویی خوب عمل نشده و این باعث نارضایتی پرستاران میشود.
پیگیری تعطیلی پنجشنبهها برای پرستاران
وی ادامه داد: در حال پیگیری تعطیلی پنجشنبهها برای پرستاران هستیم. وزارت بهداشت در این موضوع مقصر نبود. دستورالعملی از وزارت کشور صادر شد. از طرف کمیته پرستاری و همچنین سازمان نظام پرستاری هم برای این موضوع مکاتبات شد. قول برگزاری جلسه داده شده است. به دنبال آن هستیم که پنجشنبهها یا تعطیلاتی که به دلیل آلودگی یا ناترازیها هست، برای پرستاران درست شود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: در موضوع اصلاح قانون سازمان نظام پرستاری نقاط قوت و ضعف را به مجلس ارائه کنید، این قول را میدهم که در مجلس برای اصلاح قانون پیگیری کنم.
جمالیان بیان کرد: موضوع سلامت، موضوع همه است، خدای ناکرده هر کدام از ما روزی در جادهای تصادف کنیم، اورژانس ما را به همان بیمارستانی میآورد که خودمان نیروهای آن را تربیت کردیم. دغدغههای پرستاران باید گفته شود اما توقع دارم دغدغههای مردم هم گفته شود.
وی گفت: جایگاه نظام پرستاری این است که امروز درباره این مطالبه کند که نظام سلامت کشور رو به تهدید است و اگر امروز به آن فکر نکنیم با سالمندی که کشور از چند سال دیگر بهصورت خیلی جدی لمس خواهد کرد، مشکلات را حتماً خواهیم دید.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: در پایان قول میدهم مطالبات پرستاران، بهخصوص موضوع مالیات برای سال ۱۴۰۵ و تعرفهگذاری پرستاری را در مجلس شورای اسلامی پیگیری کنم.
