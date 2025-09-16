به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل اورژانس استان تهران، در راستای توسعه زیرساخت‌های اورژانس هوایی و ارتقای خدمات امدادی در شرق استان تهران، روز یکشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴، پد بالگرد فاز ۸ پردیس با حضور محمدصادق معتمدان، استاندار تهران و محمداسماعیل توکلی، رئیس اورژانس استان تهران رسماً افتتاح شد.

این مراسم که همزمان با پنجاهمین سالگرد تأسیس اورژانس استان تهران برگزار شد، نقطه عطفی در گسترش ظرفیت‌های امدادرسانی سریع در مواقع بحرانی به شمار می‌رود. با بهره‌برداری از این پد بالگرد، امکان انتقال سریع مصدومان و بیماران اورژانسی به مراکز درمانی مجهز پایتخت فراهم‌تر شده و پوشش امدادی در محدوده شرق استان به شکل چشمگیری بهبود خواهد یافت.