اردوغان: سرنوشت نتانیاهو مشابه هیتلر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در بازگشت به کشورش پس از شرکت در اجلاس دوحه در جمع خبرنگاران گفت: حمله اسرائیل به هیئت حماس در قطر به چالش کشیدن علنی نظام جهانی و قانون بین المللی است. دنیا هم اکنون شاهد است که اسرائیل تهدیدی آشکار برای نظام بین الملل است.

اردوغان در خصوص رویکرد کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن فلسطین تاکید کرد: به رسمیت شناختن دولت فلسطین از سوی کشورهای غربی، به باور من اسرائیل را بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد. بار دیگر این موضوع را در چارچوب سازمان ملل فریاد خواهیم زد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که جبهه بشردوستانه در طول مجمع عمومی سازمان ملل که در روزهای آینده برگزار می‌شود، گسترش یابد.

رئیس جمهور ترکیه ضمن انتقاد از سیاست‌های نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصریح کرد: نتانیاهو از نظر ایدئولوژیک تقریباً با هیتلر نزدیک است. همان‌طور که هیتلر نتوانست شکست محتوم خود را ببیند، نتانیاهو نیز همان سرنوشت نهایی را تجربه خواهد کرد. سران اسرائیل باندی جنایتکار هستند که دیدگاه‌های افراطی خود را به ایدئولوژی فاشیستی تبدیل کرده اند.

اردوغان با تاکید بر اتحاد کشورهای مسلمان گفت: بسیار مهم است که کشورهای اسلامی سازوکارهای امنیتی، همکاری، تبادل اطلاعات و مدیریت بحران را در میان خود توسعه دهند. اسرائیل به عربده کشی در منطقه ادامه می دهد. پس از اینکه به غزه، سوریه، لبنان، یمن و ایران حمله کرد به هیئت حماس در قطر حمله کرد. به رسمیت شناختن دولت فلسطین از سوی کشورهای غربی، اسرائیل را در تنگنا قرار خواهد داد.