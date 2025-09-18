  1. بین الملل
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

نشست شورای همکاری خلیج فارس برای بررسی حمله به دوحه

شورای همکاری خلیج فارس در سطح وزیران دفاع در جلسه‌ای حمله تروریستی رژیم صهیونیستی را به دوحه را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، اداره دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد که نشستی را برای بررسی حمله رژیم صهیونیستی به قطر برگزار می‌کند.

بر اساس این گزارش، نشست مذکور با حضور وزرای دفاع عضو شورای همکاری خلیج فارس در دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

رژیم صهیونیستی سه شنبه هجدهم شهریور محل حضور رهبران حماس در دوحه را در زمان برگزاری نشست برای بررسی پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جهت پیشبرد مذاکرات موشک باران کرد. در این حمله گرچه به هیچ یک از رهبران حماس آسیبی وارد نشد، اما تعدادی از اعضای حماس و غیر نظامیان از جمله یک شهروند قطری به شهادت رسیدند.

قطر پس از این حمله خواستار نشست اضطراری سران کشورهای عربی و اسلامی شد که این نشست روز دوشنبه در دوحه برگزار شد و بدون اقدام جدی علیه رژیم صهیونیستی و با صدور بیانیه‌ای در محکومیت این حمله به کار خود پایان داد.

کد خبر 6593710

