ادعاهای «روبیو» علیه ایران و حزب الله لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ متعهد است که به سوریه فرصت کامل برای ایجاد یک کشور متحد را بدهد.

وزیر خارجه آمریکا بی اشاره به ادامه جنایت‌های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه ادامه داد: ما می‌خواهیم همه اسیران در نوار غزه آزاد شوند و این باریکه از تروریسم عاری بماند.

مارکو روبیو در خصوص برنامه هسته‌ای صلح آمیز تهران نیز مدعی شد: نمی‌توان به ایران اجازه داد سلاح‌های کشنده در اختیار داشته باشد.

وی در حالی که صهیونیست‌های اشغالگر به صورت دائمی جنوب لبنان را مورد تجاوز قرار داده و رئیس جمهور لبنان نیز در سخنرانی دیروز خود از تجاوز اشغالگران به شدت انتقاد کرده بود، ادعا کرد: رئیس جمهور ترامپ متعهد است که لبنان را به کشوری قوی و عاری از نفوذ ایران و حزب‌الله تبدیل کند.