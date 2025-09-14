  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۵۵

خداحافظی با ۲ فیلم؛ «لاک‌پشت» از ۲ مهر اکران می‌شود

خداحافظی با ۲ فیلم؛ «لاک‌پشت» از ۲ مهر اکران می‌شود

فیلم سینمایی «لاک‌پشت» از ۲ مهر در سینماها اکران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه مورخ ۲۳ شهریور در خانه سینما با حضور مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، محمدرضا صابری و مجتبی بهزادیان نمایندگان انجمن سینماداران، مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، نماینده‌ای از سازمان سینمایی و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

امسال در حالی سینمای ایران روز ملی خود را گرامی داشت که سینماهای سراسر کشور با استقبال روبه‌رو شدند و با ثبت رکورد فروش بیش از ۲۷۹ هزار قطعه بلیت این روز به یکی از پرفروش‌ترین روزهای سال جاری بدل شد.

در ادامه جلسه شورای صنفی نمایش مصوبات زیر اعلام شد:

مقرر شد فیلم «لاک‌پشت» از تاریخ ۲ مهر به سرگروهی پردیس سینمایی ایران مال با پخش مهرگان فیلم اکران شود.

مقرر شد فیلم «مجنون» پس از پایان اکران فیلم «گوزن‌های اتوبان» به سرگروهی پردیس سینمایی چارسو با پخش بهمن سبز اکران شود.

همچنین پایان اکران فیلم‌های «صددام» و «زیبا صدایم کن» از روز چهارشنبه ۲۶ شهریور اعلام شد.

کد خبر 6589446
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها