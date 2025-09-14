به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه مورخ ۲۳ شهریور در خانه سینما با حضور مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، محمدرضا صابری و مجتبی بهزادیان نمایندگان انجمن سینماداران، مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، نماینده‌ای از سازمان سینمایی و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

امسال در حالی سینمای ایران روز ملی خود را گرامی داشت که سینماهای سراسر کشور با استقبال روبه‌رو شدند و با ثبت رکورد فروش بیش از ۲۷۹ هزار قطعه بلیت این روز به یکی از پرفروش‌ترین روزهای سال جاری بدل شد.

در ادامه جلسه شورای صنفی نمایش مصوبات زیر اعلام شد:

مقرر شد فیلم «لاک‌پشت» از تاریخ ۲ مهر به سرگروهی پردیس سینمایی ایران مال با پخش مهرگان فیلم اکران شود.

مقرر شد فیلم «مجنون» پس از پایان اکران فیلم «گوزن‌های اتوبان» به سرگروهی پردیس سینمایی چارسو با پخش بهمن سبز اکران شود.

همچنین پایان اکران فیلم‌های «صددام» و «زیبا صدایم کن» از روز چهارشنبه ۲۶ شهریور اعلام شد.