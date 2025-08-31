  1. هنر
  2. سینمای ایران
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

بلیت سینما در روز ملی سینما نیم‌بها است

بلیت سینما در روز ملی سینما نیم‌بها است

نهمین جلسه شورای صنفی نمایش برگزار شد و قرار است بلیت سینما در ۲۱ شهریور برابر با روز ملی سینما نیم‌بها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، نهمین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، محمدرضا صابری و مجتبی بهزادیان نمایندگان انجمن سینماداران، مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، نماینده‌ای از سازمان سینمایی و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا تشکیل شد. پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مختلف، مصوبات زیر به تصویب رسید:

شورای صنفی نمایش در راستای ترویج فرهنگ سینما و افزایش استقبال عمومی، مقرر کرد که به مناسبت روز ملی سینما جمعه ۲۱ شهریور، بلیت سینماهای سراسر کشور به صورت نیم‌بها عرضه می شود.

فیلم سینمایی «شاه نقش» پس از انیمیشن «یوز» به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و با پخش راه عرفان اکران شود.

فیلم سینمایی «قسطنطنیه» پس از فیلم «مرد عینکی» به سرگروهی پردیس سینمایی مگامال و با پخش شایسته فیلم اکران شود.

همچنین مقرر شد فیلم سینمایی «گوزن‌های اتوبان» پس از فیلم «زن و بچه» به سرگروهی پردیس سینمایی چارسو و با پخش شایسته فیلم اکران شود.

کد خبر 6575873
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها