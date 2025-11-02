به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی خانه سینما، پانزدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۱ آبان در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، هادی اسماعیلی نماینده انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد؛ فیلم «شاه نقش» به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی با پخش موسسه راه عرفان و همچنین فیلم «قرمز یواش» به سرگروهی پردیس سینمایی ملت با پخش آفتاب عالم تاب از چهارشنبه ۱۴ آبان روی پرده بروند.

«قرمز یواش» به کارگردانی علی جبارزاده و تهیه‌کنندگی علی عبدالعلی‌زاده ساخته شده است. در این فیلم بازیگرانی چون نیما شعبان‌نژاد، هومن حاجی‌عبداللهی، محیا دهقانی، روشنک گرامی، سیاوش چراغی‌پور، کاظم نوربخش، زنده‌یاد رضا داودنژاد، نسیم ادبی، هامون سیدی، لاله صبوری، سمیرا حسن‌پور و جمشید هاشم‌پور و محمدرضا داودنژاد ایفای نقش کرده‌اند.