«لیپار» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر فیلم سینمایی «لیپار» به کارگردانی حسین ریگی و تهیه‌کنندگی سعید خانی با طراحی محمد روح‌الامین منتشر شد.

اکران «لیپار» از چهارشنبه ۹ مهر در استان سیستان و بلوچستان آغاز شده و از چهارشنبه ۱۶ مهر هم در سینماهای سراسر کشور به نمایش درخواهد آمد.

در خلاصه داستان «لیپار» آمده است: برکت نوجوانی عاشق سینما است که قصد دارد برای یافتن مادرش و همچنین به دلیل عشق به بازیگری به هندوستان سفر کند.

مهران احمدی، بهناز جعفری، هومن برق ‌نورد، امین میری، آرزو تاج‌نیا، یگانه سروری‌مقدم، فرشته انصاری، نصیر برهان ‌زهی، با معرفی بازیگر نوجوان فیلم محمد دستواره نارویی، در این اثر ایفای نقش کرده‌اند.

پخش این فیلم برعهده «خانه فیلم» است.