اکران «تابستان همان سال» و «ناجورها» از ۵ شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هشتمین جلسه شورای صنفی نمایش با حضور مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، محمدرضا صابری و مجتبی بهزادیان نماینده انجمن سینماداران، مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا و نماینده سازمان سینمایی در محل خانه سینما برگزار شد.

در این جلسه مقرر شد فیلم «ملکه آلیشون» پس از پایان اکران فیلم «ناتوردشت» به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه و با پخش دفتر راه عرفان روی پرده برود.

فیلم سینمایی «تابستان همان سال» از تاریخ ۵ شهریور به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی با پخش فیلمیران اکران خواهد شد.

همچنین انیمیشن «یوز» پس از پایان اکران فیلم «تابستان همان سال»، به سرگروهی پردیس سینمایی آزادی و با پخش بهمن سبز روی پرده می‌رود.

طبق پیگیری‌های شورای صنفی نمایش از انجمن سینماداران، بدهی سینماهای بدهکار به دفاتر پخش پرداخت شد. همچنین شورای صنفی نمایش اعلام کرد دفاتر پخش فیلم که مطالبات معوق شده ای دارند، می‌توانند از طریق این شورا پیگیری کنند و شورا مطالبات صاحبان فیلم را پیگیری و وصول می‌کند. پیگیری مطالبات تا این لحظه انجام شده و این روند تا حصول نتیجه ادامه دارد.

بر اساس دیگر مصوبات این جلسه، فیلم‌های «ناجورها» و «تابستان همان سال» از تاریخ ۵ شهریور در سینماهای سراسر کشور اکران عمومی خواهند داشت.