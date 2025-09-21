امکان استفاده دانشجویان علوم پزشکی آزاد از تسهیلات شهریه

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بند ن و م دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، جزئیات مربوط به شهریه ثابت و متغیر، هزینه خدمات آموزشی، بیمه دانشجویی و تسهیلات مالی صندوق رفاه منتشر شد.
دانشگاه آزاد اسلامی در دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته رشته های علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که دانشجویان رشتههای پزشکی، پیراپزشکی و سایر رشتههای مرتبط میتوانند در هر مقطع یا رشته، به صورت همزمان و متناسب با سنوات باقیمانده از تمامی تسهیلات شهریه بهرهمند شوند.
پرداخت شهریه و هزینه خدمات آموزشی
براساس اعلام دانشگاه آزاد، پذیرفتهشدگان پس از انجام مراحل ثبتنام و احراز هویت در واحد دانشگاهی، موظف به پرداخت مبلغی بابت هزینه خدمات آموزشی، بیمه دانشجویی و شهریه نیمسال اول هستند.
متقاضیان میتوانند برای اطلاع دقیق از میزان شهریه مقطع کارشناسی ناپیوسته علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ به بخش «میز خدمت» سایت دانشگاه آزاد به نشانی www.iau.ir مراجعه کنند.
تسهیلات مالی و وامهای دانشجویی
صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی برای حمایت از دانشجویان، تسهیلات قرضالحسنه کوتاهمدت و میانمدت ارائه میدهد. ضمن اینکه وامهای کوتاهمدت بین یک تا چهار ماهه، بدون بهره بوده و باید تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه شوند.
وامهای میانمدت نیز برای دانشجویانی در نظر گرفته شده که نیازمند زمان بیشتری برای بازپرداخت هستند و از محل اعتبارات شعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها، طبق ضوابط اعطا میشود. نکته قابل توجه اینکه وامهای کوتاهمدت شهریه، فاقد کارمزد هستند.
تنوع منابع تسهیلات شهریه
تمامی دانشجویان رشتههای پزشکی، پیراپزشکی و دیگر رشتههای مرتبط میتوانند در هر مقطع تحصیلی، از مجموعه تسهیلات به صورت همزمان استفاده کنند. میزان بهرهمندی دانشجو از این منابع، متناسب با سنوات باقیمانده تحصیل تعیین می شود.
لازم به ذکر است که تسهیلات شهریه از منابع یادشده با مبالغ و شرایط متفاوت، در مقاطع گوناگون تحصیلی در دسترس دانشجویان قرار دارد.
جزئیات کامل این ارقام در بخش مربوطه دفترچه انتخاب رشته درج شده است.براساس ضوابط جدید، دانشجویان رشتههای پزشکی، پیراپزشکی و سایر رشتههای مرتبط میتوانند در هر مقطع یا رشته، از تمامی تسهیلات صندوق رفاه به صورت همزمان و متناسب با سنوات باقیمانده تحصیل خود بهرهمند شوند.
همه دانشجویان ایرانی و غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت سراسری و برای یک سال تحصیلی تحت پوشش بیمه حوادث و مسئولیت مدنی قرار میگیرند. این بیمه از سوی دانشگاه و در قبال آموزشگیرندگان ارائه میشود.
