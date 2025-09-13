به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علم و صنعت ایران طی اطلاعیه‌ای مبالغ مصوب شهریه دانشجویان شهریه‌پرداز شامل دوره‌های شبانه، مجازی، پردیس، مهمان و اضافه‌سنوات، را اعلام کرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که دانشجویان شهریه‌پرداز لازم است پیش از آغاز ایام انتخاب واحد با واریز مبالغ شهریه، حساب کاربری خود را در سامانه شارژ کنند تا بتوانند بدون نگرانی در زمان مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند. همچنین هرگونه پرداخت مازاد به عنوان بستانکاری در حساب دانشجو ذخیره شده و امکان استفاده از آن در نیمسال‌های بعدی وجود خواهد داشت.

براساس این اطلاعیه، در فرآیند انتخاب واحد نیازی به پرداخت شهریه به صورت درس به درس نیست و دانشجو می‌تواند پس از انتخاب تمامی دروس موردنظر، شهریه را به صورت یکجا پرداخت کند. در صورتی که حساب کاربری دانشجو پیش از این شارژ شده باشد، شهریه دروس انتخابی به طور خودکار از اعتبار موجود کسر خواهد شد.

جداول شهریه دانشجویان شهریه پرداز در سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴