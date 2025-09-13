  1. حوزه و دانشگاه
شهریه پردیس بین الملل و دوره مجازی دانشگاه خوارزمی اعلام شد

دانشگاه خوارزمی میزان پرداخت شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دانشجویان نوبت دوم این دانشگاه را در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، پردیس بین الملل و دوره مجازی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ این دانشگاه را در مقاطع کارشناسی (نوبت دوم)، کارشناسی ارشد (نوبت دوم)، دکتری تخصصی (نوبت دوم)، مقطع تحصیلی کارشناسی (مهمان دائم و ترمی، مهمان تک درس و انتقال خارج به داخل)، دانشجویان پردیس بین الملل سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴(مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد (پردیس بین الملل)، مقطع تحصیلی دکتری تخصصی (پردیس بین الملل) و دوره مجازی را اعلام کرد.

براساس اعلام دانشگاه، شهریه شهریه ثابت هر نیمسال گروه علوم انسانی در مقطع کارشناسی ارشد (پردیس بین الملل) ۱۳۶.۸۸۶.۱۰۰ ریال، و شهریه هر واحد نظری ۱۸.۱۸۵.۷۰۰ ریال، شهریه هر واحد عملی ۲۱.۵۵۴.۰۰۰ ریال، شهریه شهریه هر واحد پایان نامه (نظری) ۴۱.۶۰۳.۹۰۰ ریال، و شهریه هر واحد پایان نامه (آزمایشگاهی) ۴۱.۶۰۳.۹۰۰ ریال عنوان شده است.

همچنین در مقطع تحصیلی دکتری تخصصی (پردیس بین الملل) شهریه ثابت هر نیمسال علوم انسانی، ۳۶۴.۱۵۷.۳۰۰ ریال و شهریه ثابت هر نیم سال کارشناسی ارشد دوره مجازی ۵۴.۵۳۳.۷۰۰ ریال عنوان شده است.

