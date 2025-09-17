انتخابات آینده در فارس الکترونیکی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز پرنیان، صبح شنبه در همایش مسئولان مناطق ۱۴ گانه و بخش‌های کلانشهر شیراز، ضمن تقدیر از عملکرد ناظران در اجرای احسن انتخابات در استان، گفت: در سرتاسر استان پهناور فارس انتخابات در نهایت آرامش، امنیت و با مشارکت خوب مردم برگزار شد که منویات و راهبردهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان اجرایی شد.

وی ادامه داد: آموزش‌های مستمر، توانمند سازی شبکه نظارت و حفظ انسجام از دیگر برنامه‌های دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان فارس است.

سرپرست دفتر نظارت استان فارس، با بیان اینکه فرآیندهای انتخابات آینده الکترونیکی خواهد بود، تصریح کرد: در تمامی شهرستان‌های استان، به دنبال آموزش ناظران و آشنایی کامل آنان بر انتخابات الکترونیکی هستیم تا شاهد برگزاری انتخاباتی امن، سالم و بدون هیچ مشکلی باشیم.

