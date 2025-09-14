به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدیان عصر یکشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به جنایات روزافزون صهیونیستها در غزه، لبنان، یمن و کشور ایران با حمایت و طرحریزی آمریکا، این اتفاقات را مصداق ریختن برگ درختان خواند و رگ غیرت بسیاری از سیاستمداران دنیا، به ویژه سران عرب را فاقد هرگونه احساس دانست.
وی در ادامه به حضور پرشور مردم کشورهای مختلف در اقصی نقاط دنیا اشاره کرد که با برافراشتن پرچمهای مقاومت و فلسطین لبنان در کنار پرچم سه رنگ کشور ایران، دادخواهی ملت مظلوم غزه را فریاد میزنند.
محمدیان با یادآوری تلاشهای وطنفروشان برای تجزیه ایران و پایین آوردن پرچم ملی، این وضعیت را مصداق آیه شریفه «مکرو و مکر الله» دانست و گفت: امروز پرچم کشور ایران توسط غیر ایرانیها به عنوان نمادی از یک ملت قهرمان از ژاپن تا آمریکا برافراشته میشود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به بحث ترافیک در شهر شیراز پرداخت و آن را بسیار آزاردهنده توصیف کرد و گفت: افزایش بیبرنامه تعداد خودروها، عدم رعایت قانون، تخلفات سد معبر واحدهای تجاری و دستفروشان، محدودیتهای استفاده از هوش مصنوعی، کمبود نیرو و امکانات شهرداری و پلیس راهور، کمبود حمل و نقل عمومی (اتوبوس، واگن و تاکسی) و مشکلات طرح تفصیلی از جمله عوامل تشدید کننده ترافیک هستند.
محمدیان برای حل این معضل، توسعه معابر، افزایش توان حمل و نقل عمومی، استفاده از برنامههای کنترل ترافیک و هوش مصنوعی، تشویق به رعایت قوانین رانندگی و برخورد قاطع با متخلفان و اخلالگران ترافیک (چه خودروها و چه واحدهای تجاری دارای سد معبر) را ضروری دانست و با تاکید بر اینکه حل مشکل ترافیک صرفاً بر عهده شهرداری نیست، از مدیریت استان، فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی استان فارس خواست تا دستورات عاجل برای اجرای وظایف دستگاههای مختلف صادر کنند.
محمدیان همچنین خواستار صدور دستور دادستان شیراز برای برخورد قاطع با واحدهای صنفی متخلف سطح شهر (به دلیل نازیبایی معابر و کنترل ترافیک) و برخورد با خودروهای دارای حرکت ناهنجار شد.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز خبر داد که معاونت خدمات شهری شهرداری شیراز با همکاری معاونت عمرانی و حراست، طی هفتههای آتی به صورت روزانه و منطقهای برخورد جدی با متخلفان صنفی دارای سد معبر را آغاز خواهد کرد و در این زمینه همکاری بازرسان و مدیریت اتاق اصناف را بسیار مؤثر دانست.
وی از اولیای دانشآموزان خواست تا برای جلوگیری از بلاتکلیفی فرزندانشان در آغاز سال تحصیلی، نسبت به تعیین تکلیف و ثبتنام سرویس قبل از شروع مدارس اقدام کنند و به شایعات غیرحضوری شدن مدارس توجه نکنند.
عضو شورای اسلامی شهر شیراز به اتفاقات باغ جنت اشاره کرد و آن را مذموم و ناپسند دانست و افزود: این اتفاق در کنار برنامههای روز ملی سینما و تیپ ناهنجار برخی سلبریتیها، برخی برنامههای برج میلاد، اتفاقات مکرر تابستان در شهرهای شمالی، رقص دستهجمعی در پاساژهای تهران، توهین تیم سلبریتیها به پرچم و سرود ملی کشور، بحث معیشت، افزایش فقر روزانه، بیکاری و مشکل مسکن و ازدواج، از جمله موارد ناهنجار هستند. محمدیان از دادستان فارس به دلیل رسیدگی دقیق و غیرعجولانه تشکر کرد و خواستار آن شد که دستگاههای امنیتی بحث نفوذ را از دو بعد در چنین مواردی مورد نظر قرار دهند.
محمدیان تصریح کرد: امروز صهیونیستها برای در برهم زدن نظم کشور و ترویج بیمحتوایی و توهین به عقاید، به خصوص در نسل آینده تلاش میکنند لذا نباید از این حرکات غافل شد
