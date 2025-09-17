به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله مهدی شب زندهدار صبح چهارشنبه در همایش مسئولان مناطق ۱۴ گانه و بخشهای کلانشهر شیراز به تبیین جایگاه و نقش محوری این نهاد در نظام اسلامی پرداخت و بر ضرورت پاسداری بیمماشات از آموزههای الهی در فرآیند قانونگذاری تاکید کرد.
وی با اشاره به وضوح جایگاه شورای نگهبان در نظام اسلامی، گفت: اگر بناست نظام اسلامی بر اساس آموزههای الهی و اسلامی اداره شود، چارهای نیست که جایی در این نظام ایجاد گردد که وظیفه او انجام همین مهم باشد تا قوانین ما بر اساس آموزههای الهی تدوین گردد.
عضو فقهای شورای نگهبان افزود: در اینجا یک بحث حقوقی و شرعی وجود دارد که آنچه از قانون اساسی استفاده میشود، عدم مغایرت مصوبات با شرع است یا لزوم موافقت کامل؛ که این دو با هم تفاوت میکند که نهایتاً قدر مسلم این است که مغایرت با شرع نداشته باشد و این مسئله بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
آیت الله شب زنده دار در ادامه به توصیههای حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در این خصوص اشاره کرد و گفت: توصیه مؤکد حضرت امام (ره) هم بر این بود که شورای نگهبان ملاحظه احدی را در این باب نکند و آنچه حکم اسلام است، بدون مماشات از آن نگاهبانی و صیانت نماید و هر قانونی، هر مسئلهای را که دید در خلاف احکام الهی است، بدون هیچگونه کوتاهی و تسامحی در مقابل او ایستادگی کند.
وی ادامه داد: مسئولیت اعضای شورای نگهبان، خطیر، بسیار سخت و حساس است چراکه با احکام الهی سر و کار دارد بنابراین باید تمام دقت خود را در انجام وظایف به کار بگیریم.
این عضو شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حساسیت انتخابات، افزود: مسئله دومی که بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده انتخابات است که رکن اساسی نظام مردم سالاری در ظل اسلام تلقی میشود پس انتخاب و آرا مردم بسیار ارزشمند بوده، بنابراین از آن باید امانت داری گردد و بر اساس قوائد و ضوابط موجود یک انتخابات سالمی با امانتداری همه جانبه و کافی صورت گیرد.
آیتالله شبزندهدار با بیان اینکه انتخابات، مسئولیت بسیار بزرگی بوده و بالاخره چالشهای فراوانی را به دنبال دارد چراکه احراز صلاحیتها با فرآید پیچیده ای به همراه است، گفت: باتوجه به اهمیت مسئله انتخابات، قطعاً دشمنان این نظام و این کشور نقشههای ماهرانه بسیار مستتر دارند برای اینکه به هر نحوی اگر بتوانند آن را تسخیر کنند و یا حداقل نفوذ داشته باشند پس هنر ناظران و مسئولان احراز صلاحیت هوشمندانه داوطلبان است که آگاهی، هوشمندی و تیزبینیهای قوی را میطلبد.
وی با اشاره به منشور امام صادق (ع) برای شیعیان در جلد هشتم کافی شریف، بر مسئله «دشمنشناسیم تاکید کرد و ادامه داد: یکی از نکاتی که حضرت آنجا بسیار روی آن اصرار ورزیدند و تاکید فرمودند، دشمنشناسی است و اینکه شما فریب خندههای دشمنان برخوردهای صمیمانه ظاهری آنها را نخورید چراکه آنها از دشمنی واقعیشان دست برنمیدارند بنابراین تاکتیکهای ظاهری همچون دوستی را استفاده میکنند پس این هنرمندی را میطلبند که چگونه با دشمن رفتار کنیم.
عضو فقهای شورای نگهبان جنگ تحمیلی دوازده روزه اخیر و مواجهه با دشمنان اسلام را نمونهای از الطاف خفیه الهی دانست و افزود: در این جنگ دوازده روزه که دشمنان اسلام صهیونیستهای کودک کش اینچنین به کشورمان حمله کردند و افرادی همچون فرماندهان بزرگ، دانشمندان هستهای و بسیاری از عزیزان دیگر را از ما گرفتند شاید در ظاهر فقدان آنان مصیبت آور بود اما نتیجه این کار این شد که همه عالم فهمیدند ایران و مردم کشورمان چه کسانی هستند.
آیتالله شبزندهدار گفت: فقدان فرماندهان و دانشمندان کشورمان مصیبت بود اما در باطن این مسئله، همان لطف خفیه الهی قرار دارد چراکه در مشکلات پیش آمده برای کشورمان طبق سخنان کارشناسان و تحلیلگران، نقشههای دشمنان برای کشورمان و نظام اسلامی ما به گونهای بود که هرکدام از آنها برای ازبین رفتن کشورمان کفایت میکرد اما با عنایت حضرت بقیه الله (عج) از خسرانها عبور کردیم اما باید یادآور شویم که اینها همان تعبیر امام خمینی (ره) را دارد و جزو الطاف خفیه الهی است.
عضو فقهای شورای نگهبان در انتهای سخنان خود بر اهمیت تمسک به «وسیله» برای دستیابی به فلاح و سعادت، بر اساس آموزههای قرآن کریم، تاکید کرد و این وسیله را محمد و آل محمد دانست و افزود: پر واضح است که هدایت حق تعالی و عنایت بقیه الله (عج) پیوسته شامل حال کشور و مردم ما بوده و جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی پرده از آن الفت و وحدت ایرانیان برداشت و آشکار کرد بنابراین افکار مختلف و سلیقههای متفاوت در کشورمان همگی یکصدا شدند و پشت سر رهبر معظم انقلاب ایستادند.
