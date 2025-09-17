رویداد هنری «تائو آب» در اتریش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد فرهنگی بین‌المللی «تائو آب» (Tao of Water) در برج تاریخی Wasserturm وین برگزار شد، رویدادی که تنها یک نمایشگاه هنری نبود، بلکه به محملی برای گفتگوی جهانی درباره فرهنگ، فلسفه و پایداری بدل شد.

این رویداد با تمرکز بر عنصر حیات‌بخش آب، تلاش کرد تا نقش مشترک آن را در تمدن‌های گوناگون برجسته سازد و پلی میان شرق و غرب برقرار کند.

رویداد فرهنگی برجسته «تائو آب» بر محوریت فلسفه شرقی تائو و اهمیت آب به عنوان نماد زندگی و جریان متمرکز بود. این نمایشگاه پلی میان فلسفه شرقی (تائوئیسم) و هنر معاصر جهانی ایجاد کرد و بر همکاری‌های فرهنگی میان آسیا، اروپا، آمریکای لاتین و خاورمیانه تمرکز داشت.

در بخشی از برنامه‌های این نمایشگاه، رضا غلامی رایزن فرهنگی ایران در اتریش در سخنرانی خود به جایگاه آب در فرهنگ و تمدن ایرانی پرداخت و بیان کرد که چگونه این عنصر حیاتی در هنر، معماری، شعر، فلسفه و آیین‌های ایران جایگاهی بنیادین دارد.

وی گفت: نماد زندگی، جریان و هماهنگی آب در تمدن ایران زمین، فراتر از یک ماده ضروری برای حیات، به عنوان نمادی از زندگی، پاکی، تطهیر و جریان طبیعت شناخته شده است. این عنصر حیاتی در طول هزاران سال، در عمق فرهنگ، هنر، معماری و اندیشه ایرانی ریشه دوانیده و به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های هویت تمدنی این سرزمین تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه باغ‌های ایرانی با طرح چهارتایی (چهارباغ) که نماد بهشت زمینی محسوب می‌شوند، آب را به عنوان محور اصلی طراحی قرار داده‌اند، توضیح داد: جویبارهای آب که باغ را به چهار قسمت تقسیم می‌کنند، نه تنها وظیفه آبیاری را برعهده دارند، بلکه نمادی از چهار رود بهشتی و تقسیم متعادل نعمت‌های الهی به شمار می‌روند. صدای زمزمه آب در این باغ‌ها، فضایی معنوی و آرامش‌بخش خلق می‌کند که روح انسان را به تأمل و تفکر وا می‌دارد.

رایزن فرهنگی ایران در اتریش با اشاره به ایجاد دیپلماسی فرهنگی از طریق عناصر طبیعت گفت: آب می‌تواند به عنوان یک عنصر فرهنگی-تمدنی عمل کند و پیامی جهانی منتقل کند. ایران با حضور خود در این نمایشگاه، نشان داد که چگونه می‌توان با محور قرار دادن نمادهای طبیعی، فلسفی و دینی، زمینه‌ای برای گفت‌وگوی میان ملت‌ها و فرهنگ‌ها ایجاد کرد.

وی افزود: این رویکرد دیپلماسی فرهنگی، بر تعامل و همکاری‌های بین‌المللی تأکید دارد و فرصت می‌دهد تا ارزش‌های تمدنی ایران با هنر معاصر جهانی پیوند بخورد و پیام انسان‌دوستانه و زیست‌محیطی خود را منتقل کند.

غلامی با بیان اینکه نگاه سنتی ایرانی به آب، تنها زیبایی‌شناسی یا نیاز زیستی نیست، عنوان کرد: این نگاه درس‌های اخلاقی و فلسفی در خود دارد. حفاظت از منابع طبیعی، احترام به چرخه حیات و جریان طبیعی، همگی نشانگر این هستند که تمدن‌های گذشته می‌توانند الهام‌بخش راهکارهای پایدار برای امروز و فردا باشند. در این مسیر، هنر، فلسفه و آموزه‌های دینی به عنوان ابزار آموزش و انتقال پیام‌های اخلاقی عمل می‌کنند و بازدیدکنندگان را به تأمل و مشارکت فعال دعوت می‌کنند.

بر این اساس، بیش از ۴۰ هنرمند از سراسر جهان از جمله ایران در این رویداد هنری حضور داشتند و آثارشان با موضوع آب، جریان، تعادل و پایداری به نمایش درآمد.