به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز معماری حوزه هنری، افتتاح رویداد «بهشتوار» یکشنبه ۱۶ شهریور با حضور محمد زرویی نصرآباد مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری «نام»، مصطفی مومنیراد مدیر مرکز معماری اسلامی، سیدشهابالدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، امیر عبدالحسینی، محمدرضا فروزنده دبیر اجرایی رویداد «بهشتوار»، کاوه فتاحی دبیر علمی این رویداد، لادن اعتضادی استاد دانشگاه و جمعی متخصصان و دانشجویان حوزه معماری در راستای همکاریهای علمی مرکز معماری اسلامی با مراکز تخصصی در دانشکدههای هنر و معماری کشور در نگارخانه خانه حوزه هنری افتتاح شد.
در بیانیه رویداد «بهشتوار» آمده است: «غاری که بشر در آن پناه میگرفت، جنگلی که از آن تامین خوراک میکرد و دشتی که در آن کشت میکرد، روزگاری تبدیل به یک ابژه زیباییشناسانه شد. تجربه طبیعت آمیخته به حس بقا، تدریجا «طبیعت» را بدل کرد به نخستین منبع الهامگر انسان و مسلک همیشگی انسان شکل گرفت: گزینش و ستایش. «باغ»ها، مظهر همین گزینش و ستایشیاند که فرهنگ تمدنها به مدد آن، رویای خود در طبیعت را میدیدند. با این حال در پیکره تاریخی بشر، کمتر تمدنی است که در ساختن این باغها صاحب سبک شدهاند تا امکان تأویل ادراک این فرهنگها، به طبیعت را برای ما فراهم کنند. برخی تمدنها، آن را میآرایند، برخی آن را همانگونه که هستند، میستایند و آن را دستمایه تجربه ملموس میکنند، برخی انتزاع و نمادسازی میکنند و برخی آن را صحنهپردازی، قاب و تماشا میکنند اما غایت مشترک در همگی آنها، تجلی رؤیایی از خود در طبیعت است، از آنجا که حضور فیزیکی در این باغهای فرحبخش از سراسر جهان برای همگی ما امکانپذیر نیست؛ بر آن شدیم تا در این رویداد تلاش کنیم تا با تکنولوژی روز و به مدد تکنولوژی واقعیت فضای مجازی، مهمانان را تجربه حضور در این باغها بخشیم.»
مصطفی مؤمنی راد مدیر مرکز معماری اسلامی حوزه هنری درباره نمایشگاه رویداد «بهشتوار» گفت: این نمایشگاه با استفاده از واقعیت مجازی ۱۴ باغ ایرانی را به مخاطبان ارائه میدهد تا تجربه حضور در این باغها را داشته باشند. همراه با نمایشگاه، نشستهای تخصصی درباره سبکهای مختلف بازسازی باغها از کشورهای مختلف و مقایسه آنها با باغهای ایرانی برگزار میشود. این تجربه نوآورانه قابلیت توسعه دارد و در فاز بعدی، مستندسازی ۳۶۰ درجه کاروانسراهای ایران انجام میشود تا به تورهای مجازی تبدیل شوند.
وی از توافق با شهرداری شیراز برای تولید تورهای مجازی بناهای تاریخی شیراز و استفاده از واقعیت افزوده برای بازسازی مجازی بناهای از بین رفته در حال نهایی شدن است، خبر داد.
مؤمنی راد گفت: استفاده از تکنیکهای عکسبرداری ۳۶۰ درجه و فتوگرامتری، گام مهمی برای حفظ و مرمت بناهای تاریخی است.
کاوه فتاحی دبیر علمی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با اشاره به تجربیات خود در ژاپن و فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی در دانشگاه شیراز، از راهاندازی مرکز تکنولوژیک «تِکلب» در دانشکده هنر و معماری این دانشگاه خبر داد که زمینهساز توسعه پروژههای نوآورانه در زمینه معماری، تکنولوژی و فرهنگ باغسازی شده است.
وی گفت: این مرکز، بستری فراهم کرد تا دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در پروژههای متنوعی شامل واقعیت افزوده، نوروآرکیتکچر (تأثیر معماری بر سیستم مغز و اعصاب) و دیجیتال فبریکیشن (استفاده از فناوریهای مدرن ساخت و ساز) با استفاده از پرینترهای سهبعدی فعالیت کنند. از فعالیتهای مهم این مرکز میتوان به برگزاری مجموعه نمایشگاههای موضوعی با محوریت باغسازی اشاره کرد که با استقبال فراوان همراه بوده است. نخستین نمایشگاه با عنوان «۶ شش ۶ گوشه» به بررسی سبکهای مختلف باغسازی جهانی اختصاص داشت که در شیراز برگزار شد. این مجموعه به مرور به «هفت باغ، هفت اقلیم، هفت رؤیا» و امسال به «هشت بهشت» ارتقا یافته است که در آن هشت سبک باغسازی از شرق تا غرب جهان از جمله چین، ژاپن، انگلستان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به صورت تعاملی و دیجیتال روایت میشوند.
وی ابراز امیدواری کرد که مسئولان کشوری توجه بیشتری به این فعالیتها داشته باشند و پژوهشکدهای تخصصی در این زمینه ایجاد شود تا امکان دسترسی گستردهتر به این اطلاعات و نمایشگاهها برای عموم فراهم شود.
فتاحی درباره بازخورد این پروژه عنوان کرد: در ابتدا مخاطبان کمتر با فضای دیجیتال ارتباط برقرار میکردند، اما نسل جدید که به دنیای دیجیتال مهاجرت کردهاند، استقبال بسیار خوبی نشان دادهاند. ما همچنین با مدارس شیراز همکاری کردهایم تا فرهنگ باغسازی و توجه به ارزشهای فرهنگی در میان نسلهای آینده نهادینه شود.
«بهشتوار» برنامهای با محوریت فناوری واقعیت مجازی است که به معرفی ۱۴ باغ ایرانی و باغهایی از هفت تمدن باغساز در جهان؛ هند، ژاپن، چین، انگلستان، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا اختصاص دارد. روایت باغها از طریق تجربه حضور در فضایی مجازی برای مخاطبان مهیا و نشستهایی کوتاه با حضور اساتید صاحبنظر برای علاقهمندان حوزه هنر و معماری در نظر گرفته شده است. این رویداد هنری معماری، در قالب همکاری مشترک مرکز تکلب دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز و مرکز معماری اسلامی حوزه هنری با هدف ترویج هنر و معماری ایرانی و ایجاد فضایی برای انتقال تجربه مشترک باغسازی ایرانی با دیگر تمدنهای جهانی برپا شده و سعی دارد به ارتقای اندیشه معماری علاقهمندان و شناخت بهتر آنان سنت باغسازی ایرانی در پهنه سرزمینی و فرهنگی ایران بپردازد.
در این رویداد ویژگیهای باغهای ایرانی، هند، ژاپن، چین، انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا در قالب بیانیهای معرفی شده است و هر فرد میتواند با بهرهمندی از عینکهای واقعیت مجازی (VR) (حدود ۲۰ دستگاه در نمایشگاه قرار دارد) باغها را به صورت ۳۶۰ درجه مشاهده کند و سفری مجازی به این باغها داشته باشد و در بخش دیگری با استفاده نمایش ویدئویی از باغها روی نمایشگر و در یک فضای پوشیده تجربه صوتی و حسی فضاهای باغ را مشاهده کند.
رویداد «بهشتوار» تا ۱۸ شهریور در گالری خانه حوزه هنری به نشانی خیابان سمیه، تقاطع خیابان حافظ میزبان علاقهمندان است.
نظر شما