به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه و تجلیل از جهادگران طرح ملی «شهید سید روح‌الله عجمیان»، با اشاره به تحقق یک حرکت بزرگ در شرایط پسا جنگ اظهار کرد: حرکتی که در کمتر از یک ماه، منجر به شاداب‌سازی و تحویل بیش از ۱۵ هزار کلاس درس شد؛ این، همان رویکرد جهادی است که شهدا به ما آموختند.

وی بیان داشت: وقتی در پاسخ به ۷۱ شلیک دشمن، ۴۱ شهید تقدیم می‌کنیم، یعنی ظلم را نمی‌پذیریم و با رژیم کودک‌کش، سازش نمی‌کنیم؛ همان‌گونه که در جنگ اخیر، رژیم صهیونیستی در روزهای پایانی به التماس افتاد، این نه فقط حاصل قدرت موشکی بلکه نتیجه ایمان، باور و خودسازی ملت ما است.

معاون وزیر آموزش و پروش با بیان اینکه جوانان این سرزمین، همه از جنس سید روح‌الله عجمیان هستند و پیام‌شان مبارزه است، مطرح کرد: خطه‌ی شهیدپرور چهارمحال و بختیاری، با جوانانی استوار، در برابر ظلم هرگز کوتاه نمی‌آید.

وی گفت: پیام شهدا و طرح «شهید روح الله عجمیان» اساساً تربیتی است؛ مدارس به‌سازی و شاداب‌سازی می‌شوند، اما اصل ماجرا آن است که دانش‌آموز، روحیه‌ی مبارزه‌طلبی را تمرین می‌کند.

خان محمدی گفت: رژیم سفاک صهیونیستی، با جسارتی بی‌شرمانه، کودک و زن را هدف قرار می‌دهد و تنها کشور عزیز ما در برابرش ایستاده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد: مقرر شد در هر استان، حداقل یک مدرسه به نام سردار شهید حسین سلامی نام‌گذاری شود؛ شهیدی از جنس مبارزه، که نامش در سراسر کشور طنین‌انداز شد.

وی اظهار کرد: طرح «شهید عجمیان»، در سراسر کشور در حال اجرا است؛ سرعت و کیفیت بسیج دانش‌آموزی در این طرح، بی‌بدیل و بی‌نظیر بود و فضای فرهنگی حاکم بر اردوها، جذاب، کارشناسی‌شده و تربیتی بود و باید سال‌به‌سال گسترده‌تر شود.

خان محمدی یادآور شد: رئیس جمهور بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را به آموزش و پرورش معطوف کرده‌اند و برای این حوزه وقت و توجه ویژه‌ای اختصاص داده‌اند؛ همه باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند تا آینده کشور تضمین شود؛ بسیاری از ناترازی‌های مدیریتی، انرژی و اجتماعی، راه درمان‌شان از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد.

وی افزود: تا پایان سال، هدف‌گذاری شد که ۱۴۰ هزار کلاس درس به‌سازی شود و این مسیر، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت؛ علاوه بر شاداب‌سازی و به‌سازی، باید به سایر فرآیندهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی نیز توجه کنیم و همه دست به دست هم دهیم تا آموزش و پرورش، ستون استوار آینده‌ی ایران باشد.