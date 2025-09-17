  1. استانها
در هر استان، حداقل یک مدرسه به نام سردار شهید سلامی مزین می‌شود

شهرکرد-معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: مقرر شد در هر استان، حداقل یک مدرسه به نام سردار شهید حسین سلامی نام‌گذاری شود؛ شهیدی از جنس مبارزه، که نامش در سراسر کشور طنین‌انداز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی ظهر چهارشنبه در آئین اختتامیه و تجلیل از جهادگران طرح ملی «شهید سید روح‌الله عجمیان»، با اشاره به تحقق یک حرکت بزرگ در شرایط پسا جنگ اظهار کرد: حرکتی که در کمتر از یک ماه، منجر به شاداب‌سازی و تحویل بیش از ۱۵ هزار کلاس درس شد؛ این، همان رویکرد جهادی است که شهدا به ما آموختند.

وی بیان داشت: وقتی در پاسخ به ۷۱ شلیک دشمن، ۴۱ شهید تقدیم می‌کنیم، یعنی ظلم را نمی‌پذیریم و با رژیم کودک‌کش، سازش نمی‌کنیم؛ همان‌گونه که در جنگ اخیر، رژیم صهیونیستی در روزهای پایانی به التماس افتاد، این نه فقط حاصل قدرت موشکی بلکه نتیجه ایمان، باور و خودسازی ملت ما است.

معاون وزیر آموزش و پروش با بیان اینکه جوانان این سرزمین، همه از جنس سید روح‌الله عجمیان هستند و پیام‌شان مبارزه است، مطرح کرد: خطه‌ی شهیدپرور چهارمحال و بختیاری، با جوانانی استوار، در برابر ظلم هرگز کوتاه نمی‌آید.

وی گفت: پیام شهدا و طرح «شهید روح الله عجمیان» اساساً تربیتی است؛ مدارس به‌سازی و شاداب‌سازی می‌شوند، اما اصل ماجرا آن است که دانش‌آموز، روحیه‌ی مبارزه‌طلبی را تمرین می‌کند.

خان محمدی گفت: رژیم سفاک صهیونیستی، با جسارتی بی‌شرمانه، کودک و زن را هدف قرار می‌دهد و تنها کشور عزیز ما در برابرش ایستاده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد: مقرر شد در هر استان، حداقل یک مدرسه به نام سردار شهید حسین سلامی نام‌گذاری شود؛ شهیدی از جنس مبارزه، که نامش در سراسر کشور طنین‌انداز شد.

وی اظهار کرد: طرح «شهید عجمیان»، در سراسر کشور در حال اجرا است؛ سرعت و کیفیت بسیج دانش‌آموزی در این طرح، بی‌بدیل و بی‌نظیر بود و فضای فرهنگی حاکم بر اردوها، جذاب، کارشناسی‌شده و تربیتی بود و باید سال‌به‌سال گسترده‌تر شود.

خان محمدی یادآور شد: رئیس جمهور بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را به آموزش و پرورش معطوف کرده‌اند و برای این حوزه وقت و توجه ویژه‌ای اختصاص داده‌اند؛ همه باید در کنار آموزش و پرورش قرار گیرند تا آینده کشور تضمین شود؛ بسیاری از ناترازی‌های مدیریتی، انرژی و اجتماعی، راه درمان‌شان از مسیر آموزش و پرورش می‌گذرد.

وی افزود: تا پایان سال، هدف‌گذاری شد که ۱۴۰ هزار کلاس درس به‌سازی شود و این مسیر، به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت؛ علاوه بر شاداب‌سازی و به‌سازی، باید به سایر فرآیندهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی نیز توجه کنیم و همه دست به دست هم دهیم تا آموزش و پرورش، ستون استوار آینده‌ی ایران باشد.

