درخواست قهرمان مشهور فرمول یک برای کمک به مردم غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، لوئیز همیلتون قهرمان انگلیسی مسابقات فرمول یک با انتشار متنی در صفحه مجازی خود جنایت رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد.

او در متن خود نوشت: «وضعیت غزه هر روز بدتر می‌شود. در دو سال گذشته، بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشته یا زخمی شده‌اند که ده‌ها هزار کودک هم در میان آنها هستند و این رقم همچنان رو به افزایش است. یورش اخیر به شهر غزه صدها هزار نفر را از خانه‌هایشان آواره کرده، در حالی‌که بیمارستان‌های سراسر نوار غزه پیش از این هم از شدت رسیدگی به بیماران دچار قحطی و قربانیان بمباران‌ها که پایان ندارد، کاملاً از توان افتاده‌اند.

امروز یک کمیسیون تحقیق سازمان ملل آنچه در غزه در جریان است را «نسل‌کشی» توصیف کرد. ما به عنوان انسان نمی‌توانیم بی‌تفاوت بایستیم و اجازه دهیم این فاجعه ادامه پیدا کند.

در برابر این همه فاجعه، سخت است احساس ناتوانی نکنیم، اما نمی‌توانیم فقط بایستیم و کاری انجام ندهیم. سازمان‌های فوق‌العاده‌ای هستند که برای کمک به مردم فلسطین کارهای بزرگی انجام می‌دهند و برای ادامه این تلاش‌ها به حمایت مالی نیاز دارند.

من شخصاً به سه سازمانی که بی‌وقفه برای کمک به نیازمندان تلاش می‌کنند، کمک کرده‌ام.»