ایرلند: اسرائیل و حامیان تسلیحاتی آن باید از سازمان ملل اخراج شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مایکل دی هیگینز» رئیسجمهور ایرلند گفت که اسرائیل و کشورهایی که آن را به سلاح مجهز میکنند، باید از سازمان ملل اخراج شوند.
وی افزود: ما دیگر نباید در پایان دادن به تجارت با عاملان این جنایات علیه همنوعان خود تردید کنیم.
رئیس جمهور ایرلند اظهار داشت: برخی از کشورهای قدرتمند اتحادیه اروپا در قبال درد و رنج و گرسنگی کودکان لاغر و نحیف در پی بروز یک فاجعه انسانی در غزه سکوت پیشه کردهاند.
پیش از این «مایکل مارتین» نخستوزیر ایرلند در سخنانی تصریح کرد: ما باید فشار بینالمللی بر اسرائیل را برای توقف حمله به غزه تشدید کنیم. از گزارش سازمان ملل کاملاً مشخص است که نسلکشی در حال وقوع است و اسرائیل باید پاسخگو باشد.
نخست وزیر ایرلند در این خصوص اضافه کرد: کاتس (یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) اعلام کرد که شهر غزه در حال سوختن است. چه طرز فکری رفتار کابینه اسرائیل را هدایت میکند؟
کمیته بین المللی تحقیقات وابسته به سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی در حق فلسطینیها در نوار غزه شده است. این کمیته به صورت رسمی از عبارت نسل کشی استفاده کرد.
در این گزارش آمده بود که مقامات صهیونیست و عناصر وابسته به آنها مرتکب ۵ فعل از افعال مربوط به نسل کشی در غزه شدهاند.
رژیم صهیونیستی این روند را طی ۲ سال گذشته با هدف از بین بردن فلسطینیها از طریق تحمیل قحطی در غزه پیش میبرد. ۶۰ هزار مدرک و دلیل در این خصوص جمع آوری شده است.
