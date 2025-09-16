به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نخست وزیر بلژیک گفت: ما بدون هیچ بحثی از هرگونه تحریم پیشنهادی اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت خواهیم کرد.

اظهارات نخست‌وزیر بلژیک در حالی مطرح شده است که کمیته بین المللی تحقیقات وابسته به سازمان ملل روز سه شنبه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی در حق فلسطینی‌ها در نوار غزه شده است. این کمیته به صورت رسمی از عبارت نسل کشی استفاده کرد.

در این گزارش آمده بود که مقامات صهیونیست و عناصر وابسته به آنها مرتکب ۵ فعل از افعال مربوط به نسل کشی در غزه شده‌اند.

رژیم صهیونیستی این روند را طی ۲ سال گذشته با هدف از بین بردن فلسطینی‌ها از طریق تحمیل قحطی در غزه پیش می‌برد. ۶۰ هزار مدرک و دلیل در این خصوص جمع آوری شده است.