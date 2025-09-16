  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۱

جدیدترین موضع گیری گوترش درباره غزه

جدیدترین موضع گیری گوترش درباره غزه

دبیرکل سازمان ملل متحد به موضع گیری درباره غزه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد به موضع گیری درباره غزه پرداخت.

دبیر کل سازمان ملل گفت: از نظر اخلاقی و سیاسی و قانونی آنچه در غزه می گذرد قابل قبول نیست. تلاشهای میانجی گری که قطر آمادگی خود را برای از سرگیری آن اعلام کرده، بسیار مهم است.

گوترش بیان کرد: من در مورد وخامت اوضاع در غزه و کرانه باختری به دادگاه کیفری بین‌المللی گزارش خواهم داد.

وی گفت: ما باید تمام تلاش خود را برای حمایت از راهکار دودولتی به کار گیریم و بدون راهکار دودولتی صلحی در خاورمیانه نخواهد بود.

گوترش گفت: حمله ای که به قطر شد نشان داد که اسرائیل برای مذاکرات آتش بس در غزه اهمیتی قائل نیست. برقراری آتش بس در غزه ضروری است.

وی از آمادگی برای دیدار با نتانیاهو در جریان نشست مجمع عمومی خبر داد.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه وضعیت وخیم در غزه را تشریح کرد و گفت: ساکنان غزه از قحطی و آوارگی رنج می برند و نمی‌توانند به کمک‌ها دسترسی پیدا کنند.

کد خبر 6591975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها