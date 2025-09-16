به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «مایکل مارتین» نخستوزیر ایرلند امروز در سخنانی تصریح کرد: ما باید فشار بینالمللی بر اسرائیل را برای توقف حمله به غزه تشدید کنیم. از گزارش سازمان ملل کاملاً مشخص است که نسلکشی در حال وقوع است و اسرائیل باید پاسخگو باشد.
نخست وزیر ایرلند در این خصوص اضافه کرد: کاتس (یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) اعلام کرد که شهر غزه در حال سوختن است. چه طرز فکری رفتار کابینه اسرائیل را هدایت میکند؟
کمیته بین المللی تحقیقات وابسته به سازمان ملل ساعاتی پیش اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی در حق فلسطینیها در نوار غزه شده است. این کمیته به صورت رسمی از عبارت نسل کشی استفاده کرد.
در این گزارش آمده بود که مقامات صهیونیست و عناصر وابسته به آنها مرتکب ۵ فعل از افعال مربوط به نسل کشی در غزه شدهاند.
رژیم صهیونیستی این روند را طی ۲ سال گذشته با هدف از بین بردن فلسطینیها از طریق تحمیل قحطی در غزه پیش میبرد. ۶۰ هزار مدرک و دلیل در این خصوص جمع آوری شده است.
