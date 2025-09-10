  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۲۱

صیانت از دارایی‌ها و تکریم بازنشستگان سرلوحه برنامه‌های صندوق است

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: صیانت از دارایی‌ها و تکریم بازنشستگان سرلوحه برنامه‌های صندوق است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در پیامی ضمن تبریک این ایام خجسته، بر اهتمام جدی خود برای صیانت از دارایی‌های بازنشستگان و ارتقای منزلت و معیشت این قشر فرهیخته تاکید کرد.

در متن این پیام آمده است:

حضرت محمد مصطفی (ص)، پیامبر رحمت و حضرت امام جعفر صادق (ع)، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، دو حقیقت پیوسته و دو جلوه از یک نور واحدند که جهان هستی را با شمیم معنویت و عدالت عطرآگین ساختند. این ایام فرخنده، سرآغاز هفته وحدت است؛ هفته‌ای که تجلی‌گاه پیوند قلوب مسلمانان و نمادی از اتحاد و همبستگی در سایه سار محبت و معرفت نبوی است.

اینجانب، در مقام خادم شما فرهیختگان و صاحبان سرمایه‌های اجتماعی این کشور، فرارسیدن این اعیاد خجسته را به تمامی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معزز کشوری، خانواده‌های محترمشان و همچنین مدیران و کارکنان خدوم صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

همواره، خدمت به شما عزیزان را توفیقی الهی و مسئولیتی خطیر می‌دانم. در مسیر جدیدی که در پیش گرفته‌ایم، با تأسی به سیره نورانی پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) که همواره بر کرامت انسانی و رعایت حقوق مظلومان تأکید داشتند، اهداف و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت خود را بر پایه صیانت از دارایی‌ها، ارتقای معیشت و تکریم جایگاه والای بازنشستگان استوار ساخته‌ام.

یقین دارم که با همدلی و مشارکت شما عزیزان، به زودی شاهد تحولی بنیادین در صندوق بازنشستگی و خدماتی شایسته‌تر برای شما خواهیم بود. در این راه، هر گام ما در جهت صیانت از دارایی و ارتقای معیشت و کرامت بازنشستگان، عین تعظیم شعائر الهی و ادای دین به نسل‌های پیشین این مرز و بوم است.

