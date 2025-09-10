به گزارش خبرگزاری مهر، علاالدین ازوجی، سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در پیامی ضمن تبریک این ایام خجسته، بر اهتمام جدی خود برای صیانت از دارایی‌های بازنشستگان و ارتقای منزلت و معیشت این قشر فرهیخته تاکید کرد.

در متن این پیام آمده است:

حضرت محمد مصطفی (ص)، پیامبر رحمت و حضرت امام جعفر صادق (ع)، ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، دو حقیقت پیوسته و دو جلوه از یک نور واحدند که جهان هستی را با شمیم معنویت و عدالت عطرآگین ساختند. این ایام فرخنده، سرآغاز هفته وحدت است؛ هفته‌ای که تجلی‌گاه پیوند قلوب مسلمانان و نمادی از اتحاد و همبستگی در سایه سار محبت و معرفت نبوی است.

اینجانب، در مقام خادم شما فرهیختگان و صاحبان سرمایه‌های اجتماعی این کشور، فرارسیدن این اعیاد خجسته را به تمامی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران معزز کشوری، خانواده‌های محترمشان و همچنین مدیران و کارکنان خدوم صندوق بازنشستگی کشوری، هلدینگ‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

همواره، خدمت به شما عزیزان را توفیقی الهی و مسئولیتی خطیر می‌دانم. در مسیر جدیدی که در پیش گرفته‌ایم، با تأسی به سیره نورانی پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) که همواره بر کرامت انسانی و رعایت حقوق مظلومان تأکید داشتند، اهداف و برنامه‌های کوتاه و بلندمدت خود را بر پایه صیانت از دارایی‌ها، ارتقای معیشت و تکریم جایگاه والای بازنشستگان استوار ساخته‌ام.

یقین دارم که با همدلی و مشارکت شما عزیزان، به زودی شاهد تحولی بنیادین در صندوق بازنشستگی و خدماتی شایسته‌تر برای شما خواهیم بود. در این راه، هر گام ما در جهت صیانت از دارایی و ارتقای معیشت و کرامت بازنشستگان، عین تعظیم شعائر الهی و ادای دین به نسل‌های پیشین این مرز و بوم است.