اطلاعیه تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت معوقات افزایش حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو اطلاعیه مورخ ۱۲ شهریور این سازمان در خصوص زمانبندی پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ بازنشستگان و مستمری‌بگیران، یادآور می‌شود: مرحله دوم پرداخت‌ها، برای کلیه بازماندگان، همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود.

این اطلاعیه می‌افزاید: همچنین مرحله سوم، مربوط به بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای بیست میلیون تومان باشد، بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه انجام خواهد شد.

«ضمناً با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تأمین من» از ابتدای مهر ماه مقدور است.»



پرداخت مرحله اول برای کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه انجام شد.

سازمان تأمین اجتماعی ۱۲ شهریورماه در اطلاعیه‌ای درباره زمان‌بندی پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران اعلام کرد: پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ۱۴۰۴ حدود پنج میلیون نفر بازنشسته و مستمری‌بگیر در سه مرحله و از طریق بانک‌های عامل انجام می‌شود.