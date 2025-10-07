جهانگیری: بهسازی محیط و مقابله با آئدس باید تبدیل به فرهنگ عمومی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیری دوشنبه شب در نشست شورای پدافند غیرعامل شهرستان سیریک اظهارکرد: طبق اعلام نظر کارشناسان بهداشتی موثرترین راه پیشگیری از رشد و تکثیر پشه آئدس از بین بردن آب‌های راکد و بهسازی محیط است.

وی افزود: لازم است تمامی ادارات ذیربط با هدف کنترل بیماری‌های منتقله از پشه آئدس مهاجم اقدامات لازم را انجام دهند، و پیشگیری از شیوع و بروز این بیماری را اولویت برنامه کاری قرار دهند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری اضافه کرد: پشه آئدس، به دلیل توانایی‌اش در انتقال بیماری‌هایی چون تب دِنگی و زیکا، یک تهدید بزرگ برای سلامت عمومی جامعه است.

جهانگیری تصریح کرد: این پشه به دلیل ظاهر خاصش، یعنی وجود فلس‌های کوتاه و متراکم روی بدنش، ببر آسیایی نامیده شده و قادر است در کوچک‌ترین آب‌های راکد، مانند آب زیرگلدان، ته مانده آب پشت کولرها، یا چاله‌ها، تخم‌ریزی کند و این ویژگی، مبارزه با آن را پیچیده‌تر می‌کند، چرا که می‌تواند در نزدیکی محل زندگی انسان‌ها تکثیر شود.

جهانگیری خاطرنشان کرد: نشانه‌های بیماری تب دِنگی شامل تب، سردرد شدید، درد در مفاصل و استخوان‌ها، حساسیت‌های پوستی و در موارد شدید، خونریزی است، و این بیماری به قدری دردناک است که به آن تب استخوان‌شکن نیز می‌گویند.

وی افزود: کارشناسان بهداشت معتقدند که خطر آئدس حتی از بیماری‌های شناخته‌شده‌ای مانند مالاریا و موفقیت در نبرد با ببر آسیایی و بیماری‌های منتقله از آن از جمله تب دنگی نیازمند همکاری فراگیر تمامی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مردم است و تنها با یک عزم ملی و تبدیل پیشگیری به فرهنگ عمومی می‌توان این تهدید جدی سلامت را به فرصتی برای ارتقای بهداشت و محیط زیست تبدیل کرد و از گسترش تب دنگی جلوگیری کرد.