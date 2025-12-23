افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی به ۲۵۶ تن در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده افزود: از این شمار ۱۹۳ تَن آقا و بقیه خانم هستند.

وی گفت: در این مدت ۶۸ تَن بر اثر بیماری تب دنگی در بیمارستان‌های استان بستری شده‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: ۲۲۹ تَن از مبتلایان ایرانی و ۲۷ تَن اتباع خارجی ساکن در کشور هستند.

میرزاده گفت: ۲۴۹ تَن از مبتلایان به بیماری تب دنگی از شهرستان بندرعباس هستند.

وی با اشاره به بارندگی‌های هفته گذشته در هرمزگان افزود: تجمع آب‌ها در سطح شهر بندرعباس به ویژه حوضچه‌ها و فواره‌های آبی، کانال‌های بسته در محله پیامبر اعظم، محدوده‌ی راه آهن، بنک داران، و حاشیه شهر در روستاهای چهچکور و آبشورک، مکان‌های خطرناک برای رشد و نمو پشه آئدس است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از شهرداری بندرعباس و شرکت و آب و فاضلاب استان خواست در سرعت بخشیدن به پاکسازی این محل‌ها همکاری کنند.

