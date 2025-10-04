سلحشور: ۳۰ هزار شهروند بندرعباسی درباره خطرات پشه آئدس آموزش دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مختار سلحشور اظهار کرد: تا هفته گذشته به بیش از ۳۰ هزار نفر از شهروندان بندرعباسی درباره خطرات پشه آئدس آموزش داده شد.

وی افزود: این آموزش‌ها برای ۱۰ هزار نفر به صورت چهره به چهره و با حضور گروه‌های آموزشی در محلات مختلف بندرعباس اجرا شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر هرمزگان گفت: خطرات احتمالی پشه آئدس و تب دنگی و همچنین راه‌های مقابله با این پشه از محتوای آموزشی بود که در کارگاه‌های آموزشی به شهروندان ارائه شد.

سلحشور افزود: همچنین به بیش از ۲۰ هزار نفر هم به صورت مجازی آموزش‌های لازم ارائه شد.

بیماری تب دنگی یکی از بیماری‌های منتقله پشه آئدس است که مسری نیست و فقط با گزش این پشه منتقل می‌شود و امسال نیز تاکنون ۴۹ مورد مثبت ابتلا به پشه آئدس در هرمزگان ثبت شده است.