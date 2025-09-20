به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «گوزنهای اتوبان» به کارگردانی و تهیهکنندگی ابوالفضل صفاری از چهارشنبه این هفته ۲۶ شهریور راهی سینماها شد.
در این فیلم که به یک موضوع اجتماعی میپردازد الناز شاکردوست، نوید پورفرج، صدف اسپهبدی و پیمان قاسمخانی ایفای نقش کرده اند.
این فیلم داستان عابس راننده پیک موتوری است که طی اتفاقی به دنبال ماشین یک بلاگر معروف میافتد. بلاگر فکر میکند، عابس خفتگیر است و این در حالی است که گوشیاش روی لایو است و همه چیز به سرعت وایرال میشود.
همانطور که از خلاصه داستان پیداست، «گوزنهای اتوبان» مساله فضای مجازی و اینستاگرام را دست مایه کار خود قرار داده است. تأثیر شبکههای اجتماعی بر زندگی روزمره افراد، موضوعی کاملاً واقعی و ملموس است و لزوم پرداختن به این موضوع برکسی پوشیده نیست.
«گوزنهای اتوبان» بهشکل مستقیم، موضوع شبکههای مجازی را محور خود قرار داده است و در این باره بحث میکند که چطور زندگی آنلاین روی هویت واقعی انسانها تأثیر گذاشته است و رقابت برای جذب فالور و تأثیرات روانی این فشارها بر زندگی کسانی که بهعنوانِ اینفلوئنسر شناخته میشوند از یک طرف و کسانی که آنها را دنبال میکنند از طرفِ دیگر، چیست؟ اما یکی از انتقادات وارد بر این فیلم نمایش سطحی مشکلات زندگی یک بلاگر مشهور است، بدون اینکه وارد جنبههای عمیقتر روانشناختی و جامعهشناختی آن شود.
این فیلم در چهلوسومین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد و میثم یاردیلو (صدابردار) و حسین قورچیان (صداگذار) سیمرغ بهترین صدا و نوید پورفرج دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای این فیلم دریافت کردند.
ابوالفضل صفاری تاکنون فیلمهای «یک کامیون غروب»، «از تهران تا بهشت»، «انتهای زمین» و «بیسایه» را کارگردانی کرده است.
