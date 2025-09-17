  1. استانها
برپایی ۲۶ پایگاه‌ ثابت و سیار «جشن عاطفه‌ها» در رودسر

رودسر- رئیس کمیته امداد رودسر از استقرار چهار ایستگاه ثابت و ۲۲ صندوق سیار جشن عاطفه ها برای جمع آوری کمک های مردمی در این شهرستان خبر داد.

علیرضا فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها یک همایش ملی است، گفت: مردم همچون سال‌های گذشته با مشارکت گسترده خود، حماسه‌ای بزرگ از مهربانی و همدلی رقم خواهند زد.

وی با اشاره به اینکه بیش از هشت هزار خانواده در رودسر زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند، افزود: از این تعداد ۵۱۷ دانش‌آموز و ۴۴ دانشجو تحت حمایت این نهاد هستند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی رودسر با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها از فردا به مدت دو روز برگزار می‌شود، گفت: به همین منظور پایگاه‌های ثابت و سیار در میادین، معابر اصلی و مصلی‌های نماز جمعه مستقر خواهند شد تا کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم نوع‌دوست و خیراندیش شهرستان را جمع‌آوری کنند.

فروغی همچنین اعلام کرد: در این جشن ۴ ایستگاه ثابت و ۲۲ صندوق سیار با مشارکت ۲۲ نفر از عوامل اجرایی فعالیت خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۰ بسته تحصیلی شامل پوشاک و لوازم‌تحریر به ارزش ۷۰ میلیون تومان برای دانش‌آموزان نیازمند جمع‌آوری شده است. سال گذشته نیز ۹۳ میلیون تومان کمک نقدی و ۱۴۲ میلیون تومان کمک غیرنقدی از سوی کمیته امداد جمع‌آوری و توزیع شده بود.

رئیس کمیته امداد رودسر با اشاره به شعار «سال آینده ساز باشیم» تصریح کرد: جشن عاطفه‌ها در واقع کمکی به ارتقای فرهنگ علمی و دانش در جامعه است و باید هر آنچه در توان داریم برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند انجام دهیم تا روند تحصیلی آنها دچار اختلال نشود.

فروغی در پایان گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۸۳۹ خانوار در شهرستان رودسر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

