علیرضا فروغی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جشن عاطفهها یک همایش ملی است، گفت: مردم همچون سالهای گذشته با مشارکت گسترده خود، حماسهای بزرگ از مهربانی و همدلی رقم خواهند زد.
وی با اشاره به اینکه بیش از هشت هزار خانواده در رودسر زیر پوشش کمیته امداد قرار دارند، افزود: از این تعداد ۵۱۷ دانشآموز و ۴۴ دانشجو تحت حمایت این نهاد هستند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی رودسر با بیان اینکه جشن عاطفهها از فردا به مدت دو روز برگزار میشود، گفت: به همین منظور پایگاههای ثابت و سیار در میادین، معابر اصلی و مصلیهای نماز جمعه مستقر خواهند شد تا کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم نوعدوست و خیراندیش شهرستان را جمعآوری کنند.
فروغی همچنین اعلام کرد: در این جشن ۴ ایستگاه ثابت و ۲۲ صندوق سیار با مشارکت ۲۲ نفر از عوامل اجرایی فعالیت خواهند داشت.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۷۰ بسته تحصیلی شامل پوشاک و لوازمتحریر به ارزش ۷۰ میلیون تومان برای دانشآموزان نیازمند جمعآوری شده است. سال گذشته نیز ۹۳ میلیون تومان کمک نقدی و ۱۴۲ میلیون تومان کمک غیرنقدی از سوی کمیته امداد جمعآوری و توزیع شده بود.
رئیس کمیته امداد رودسر با اشاره به شعار «سال آینده ساز باشیم» تصریح کرد: جشن عاطفهها در واقع کمکی به ارتقای فرهنگ علمی و دانش در جامعه است و باید هر آنچه در توان داریم برای حمایت از دانشآموزان نیازمند انجام دهیم تا روند تحصیلی آنها دچار اختلال نشود.
فروغی در پایان گفت: در حال حاضر ۵ هزار و ۸۳۹ خانوار در شهرستان رودسر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.
