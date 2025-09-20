خبرگزاری مهر، گروه استانها: هر سال با نزدیک شدن به ماه مهر، خانوادهها به بازار لوازمالتحریر مراجعه میکنند تا نیازهای تحصیلی فرزندانشان را تأمین کنند. اما امسال شرایط بهطور چشمگیری متفاوت است؛ قیمت لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و هزینهها حداقل دو برابر شدهاند، در حالی که درآمدها رشد قابل توجهی نداشتهاند. این نابرابری شدید میان هزینهها و درآمدها، قدرت خرید خانوادهها را کاهش داده و آنها را با فشار مالی و نگرانیهای جدی روبهرو کرده است.
افزایش قیمتها علاوه بر مشکلات اقتصادی، فشار روانی و اجتماعی نیز ایجاد کرده است؛ والدین در تلاش برای تأمین لوازم تحصیلی به سختی افتادهاند و این شرایط بر روحیه دانشآموزان نیز تأثیر منفی گذاشته است.
در این میان، نبود نظارت دقیق و سیاستهای حمایتی ناکافی، وضعیت بازار نوشتافزار را بدتر کرده است. با توجه به اهمیت تأمین این اقلام برای دانشآموزان، ضروری است مسئولان و نهادهای ذیربط با همکاری و برنامهریزیهای جامع، شرایط را بهبود بخشند تا خانوادهها و دانشآموزان دغدغه کمتری در آستانه سال تحصیلی جدید داشته باشند.
نگرانی والدین؛ فشار روانی و اقتصادی
نرگس محمدی، شهروند گرگانی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای خرید نوشتافزار فرزندانم به بازار رفتم و با قیمتهایی روبهرو شدم که واقعاً باورکردنی نیست. هزینهها نسبت به سال گذشته به بیش از چندین درصد افزایش یافته است. دیگر نمیتوانیم همان لوازم ساده و معمول را تهیه کنیم و این موضوع باعث نگرانی و اضطراب در خانواده و خود دانشآموزان شده است.
وی افزود: بچهها که هر سال با ذوق و شوق برای خرید میآیند، امسال وقتی میبینند والدینشان در تهیه وسایل به مشکل برخوردهاند، ناامید میشوند و این مسئله روی روحیه آنها تأثیر منفی میگذارد.
رضا صمدی، یکی دیگر از شهروندان گرگانی، وضعیت اقتصادی خانواده خود را اینگونه توصیف کرد:
حقوق ما با تورم سرسامآور هماهنگ نیست. افزایش حقوقی که داشتهایم بسیار ناچیز است و در عمل کمکی به تأمین هزینههای تحصیل نشده است. وقتی به بازار میرویم، قیمتها آنقدر بالا رفته که از پس هزینهها برنمیآییم.
وضعیت بازار؛ کاهش کیفیت محصولات داخلی
یکی از فروشندگان باسابقه لوازمالتحریر در گرگان به خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه کیفیت محصولات مطلوب نیست و بسیاری از مشتریان به دلیل کمبود گزینههای باکیفیت و قیمت بالا ناراضیاند. تولیدکنندگان بیشتر از طرحها و کاراکترهای خارجی تقلید میکنند که این موضوع باعث میشود تنوع واقعی در بازار کمتر باشد.
این فروشنده با اشاره به افزایش قیمتها تأکید کرد: قیمت کالاهای داخلی امروز تقریباً برابر با قیمت محصولات خارجی سال گذشته است که این موضوع مشتریان را شوکه کرده است.
اقدامات حمایتی آموزش و پرورش
قدرت اله نظری با اشاره به افزایش قیمت نوشتافزار در بازار و محدودیت در برپایی نمایشگاههای پاییزه به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در استان گلستان به دلایل مختلف، امکان برگزاری نمایشگاههای تخصصی عرضه نوشتافزار با تخفیفهای ویژه فراهم نشد و جای خالی فروشگاههای بزرگ یا مراکز عمدهفروشی احساس میشود.
وی افزود: با همکاری گروههای جهادی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، اصناف و خیرین، پویشهایی در سطح محلی راهاندازی شد تا لوازمالتحریر به شکل هدفمند میان دانشآموزان نیازمند، بهویژه در مناطق حاشیهای و روستایی، توزیع شود.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با قدردانی از مشارکت مردم و نهادهای مردمی گفت: توزیع نوشتافزار با کیفیت و مناسب برای دانشآموزان کمبرخوردار، در اولویت برنامههای پروژه مهر امسال قرار دارد و هدف ما این است که هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از شروع سال تحصیلی باز نماند.
نظری همچنین بر آمادگی کامل آموزش و پرورش برای شناسایی و حمایت از دانشآموزان نیازمند از طریق ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق تأکید کرد.
لزوم همکاری نهادها برای رفع مشکل آموزش و پرورش
مسئولان باید هر چه سریعتر با اجرای سیاستهای مؤثر، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و فراهمکردن تسهیلات خرید، زمینه آرامش و ثبات در بازار نوشتافزار را فراهم کنند تا دغدغه خانوادهها در آستانه سال تحصیلی جدید به حداقل برسد.
نظر شما