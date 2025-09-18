احمد خرم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم جشن عاطفه‌ها با همکاری کمیته امداد در شهرستان میامی خبر داد و ابراز داشت: کمک نیک اندیشان و خیران به دانش آموزان کمتر برخوردار محور این مراسم معنوی بود

وی با بیان اینکه این آئین با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، حمایت از نیازمندان و کمک به دانش‌آموزان بی‌بضاعت اجرا شد، افزود: مردم شهرستان استقبال خوبی مانند سال‌های گذشته از این رویداد معنوی و فرهنگی داشتند.

فرماندار میامی با بیان اینکه گسترش مشارکت‌های مردمی و استمرار چنین برنامه‌هایی در شهرستان ضرورت دارد، ابراز کرد: این برنامه‌ها به نوعی تقویت همبستگی اجتماعی را منجر خواهند شد.

خرم همچنین گفت: امسال جشن عاطفه‌ها به همت کمیته امداد امام خمینی (ره) و با همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی برگزار و با استقبال گسترده اقشار مختلف مردم همراه بود.

وی افزود: بخشی از کمک‌های نقدی و غیرنقدی جمع‌آوری‌شده به‌منظور تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند اختصاص یافته است.

گفتنی است، گروه سرود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میامی در آئین «جشن عاطفه‌ها» برنامه‌ای ویژه اجرا کردند که با استقبال مسئولان و مردم حاضر در مراسم روبه‌رو شد.