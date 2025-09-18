  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

آرامش اقتصادی پایه‌ای و زندگی متعارف برای مردم در کشور مهیا شود

آرامش اقتصادی پایه‌ای و زندگی متعارف برای مردم در کشور مهیا شود

ارومیه - نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: آرامش اقتصادی پایه‌ای و زندگی متعارف برای مردم کشور مهیا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی، در همایش چالش‌ها و راهکارهای اقتصاد آذربایجان غربی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، افزود: در نظام جمهوری اسلامی باید آرامش اقتصادی پایه‌ای و زندگی متعارف برای مردم مهیا باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید در قبال فقر مردم پاسخگو باشند، ادامه داد: تمامی مسئولان اقتصادی از خداوند استمداد کنند و در مسیر رفع مشکلات اقتصادی تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به پاسخگویی همه در محضر الهی در روز قیامت، گفت: همه باید در برابر هر نعمت الهی پاسخگو باشند و مسئولان باید در برابر این مسئولیت نیز پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: کسانی که مدیریت اقتصادی را در دست دارند یقیناً در برابر خداوند بیشتر مسئول هستند و باید پاسخگو باشند؛ اگر مردم دچار مشکل اقتصادی باشند و مسئولان کوتاهی و سهل انگاری کنند بسیار پاسخگویی سخت‌تر می‌شود.

توسعه با پول آغاز نمی‌شود، با عقل و بهره‌وری شروع می‌شود

علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و عمیق به مقوله توسعه گفت: توسعه صرفاً یک شعار نیست، بلکه فرآیندی عقلانی است که باید بر پایه بهره‌وری شکل گیرد.

وی ادامه داد: چهار دگرگونی اساسی در مسیر توسعه مورد توجه قرار گرفته است، اما بسیاری از کسانی که درباره توسعه سخن می‌گویند دچار کلی‌گویی و تناقض هستند و صاحب‌نظران نیز کمتر وارد عرصه جدی آن می‌شوند.

عبدالعلی‌زاده با ارائه تعریفی کوتاه از توسعه خاطرنشان کرد: هر کشوری که بتواند از مرزهای دانش جهانی عبور کند و در جریان پیشرفت‌های علمی حرکت مستمر داشته باشد، توسعه‌یافته محسوب می‌شود.

به گفته وی، ایران از استعدادهای لازم برای تحقق این مسیر برخوردار است.

کد خبر 6593581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها