به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی قریشی، در همایش چالش‌ها و راهکارهای اقتصاد آذربایجان غربی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، افزود: در نظام جمهوری اسلامی باید آرامش اقتصادی پایه‌ای و زندگی متعارف برای مردم مهیا باشند.

وی با بیان اینکه مسئولان باید در قبال فقر مردم پاسخگو باشند، ادامه داد: تمامی مسئولان اقتصادی از خداوند استمداد کنند و در مسیر رفع مشکلات اقتصادی تلاش کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی با اشاره به پاسخگویی همه در محضر الهی در روز قیامت، گفت: همه باید در برابر هر نعمت الهی پاسخگو باشند و مسئولان باید در برابر این مسئولیت نیز پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: کسانی که مدیریت اقتصادی را در دست دارند یقیناً در برابر خداوند بیشتر مسئول هستند و باید پاسخگو باشند؛ اگر مردم دچار مشکل اقتصادی باشند و مسئولان کوتاهی و سهل انگاری کنند بسیار پاسخگویی سخت‌تر می‌شود.

توسعه با پول آغاز نمی‌شود، با عقل و بهره‌وری شروع می‌شود

علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، با تأکید بر ضرورت نگاه علمی و عمیق به مقوله توسعه گفت: توسعه صرفاً یک شعار نیست، بلکه فرآیندی عقلانی است که باید بر پایه بهره‌وری شکل گیرد.

وی ادامه داد: چهار دگرگونی اساسی در مسیر توسعه مورد توجه قرار گرفته است، اما بسیاری از کسانی که درباره توسعه سخن می‌گویند دچار کلی‌گویی و تناقض هستند و صاحب‌نظران نیز کمتر وارد عرصه جدی آن می‌شوند.

عبدالعلی‌زاده با ارائه تعریفی کوتاه از توسعه خاطرنشان کرد: هر کشوری که بتواند از مرزهای دانش جهانی عبور کند و در جریان پیشرفت‌های علمی حرکت مستمر داشته باشد، توسعه‌یافته محسوب می‌شود.

به گفته وی، ایران از استعدادهای لازم برای تحقق این مسیر برخوردار است.