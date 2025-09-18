زیرساخت های مرزی آذربایجان غربی تقویت شود؛ سهم ناچیز از درآمدهای مرزی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی پیش از ظهر پنجشنبه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ارومیه و با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، با انتقاد از دپوی طولانی مدت کالاها و مواد اولیه واحدهای تولیدی در گمرکات، آن را اقدامی شایسته ندانست و بر ضرورت تسریع در ترخیص این مواد تأکید کرد.

وی تصریح کرد: تأخیرهای موجود در گمرکات نه تنها تولیدکنندگان را با مشکلات مالی مواجه می‌کند، بلکه روند توسعه صنعتی استان را نیز کند می‌سازد و نیازمند تدابیر جدی مسئولان مرتبط است همچنین به نظر او، تسهیل فرآیند ترخیص می‌تواند انگیزه و روحیه فعالان اقتصادی را افزایش داده و زمینه رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری را در استان فراهم کند.

استاندار آذربایجان غربی افزود: این مرزها تنها متعلق به استان نیست، بلکه سرمایه‌ای ملی محسوب می‌شوند و بهره‌برداری مناسب از آنها می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کل کشور داشته باشد.

رحمانی همچنین بر اهمیت ایجاد سازوکارهای حمایتی و جذب سرمایه‌گذاری در نواحی مرزی تأکید کرد تا ظرفیت‌های بالقوه این مناطق به‌طور کامل فعال شود.

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اتحاد و انسجام اقوام و ادیان مختلف استان، آن را یکی از نقاط قوت ارزشمند آذربایجان‌غربی خواند و افزود: همزیستی مسالمت‌آمیز مردم سرمایه‌ای اجتماعی است که می‌تواند پشتوانه‌ای مطمئن برای توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان باشد.

وی تصریح کرد: تداوم این انسجام نیازمند حفظ اعتماد اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی و ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی گروه‌ها است تا جامعه‌ای پویا و متوازن شکل گیرد.

رحمانی به نقش نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: نمایندگان مردم آذربایجان‌غربی همدل و متحد عمل می‌کنند و با پیگیری‌های مشترک، توسعه استان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

وی افزود: هماهنگی و تلاش مستمر نمایندگان، موجب تسریع در تصویب طرح‌ها و اختصاص منابع لازم به پروژه‌های عمرانی و اقتصادی استان شده و می‌تواند شرایط را برای ارتقای رفاه مردم بهبود بخشد.