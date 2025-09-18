لزوم رفع تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان پیش از ظهر پنجشنبه در همایش اقتصاد آذربایجان غربی چالشها و راهکارها در استان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده این استان در حوزههای اقتصادی، مرزی و کشاورزی، بر لزوم بهرهبرداری هدفمند از این توانمندیها تأکید کرد.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی، افسران جنگ اقتصادی کشور هستند که در خط مقدم مبارزه با تحریمها و چالشهای اقتصادی قرار دارند.
ممکان با بیان اینکه آذربایجان غربی از نظر ویژگیهای طبیعی، انسانی و موقعیت جغرافیایی جزو استانهای برتر کشور است، افزود: متأسفانه نتوانستهایم از ظرفیتهای موجود بهرهبرداری مطلوبی داشته باشیم. بزرگترین سرمایه استان، اتحاد، همدلی و زندگی مسالمتآمیز اقوام مختلف است که میتواند مبنای ریلگذاری توسعه باشد.
وی با اشاره به مغفول ماندن بخش قابل توجهی از سرمایههای استان گفت: برگزاری همایش فرصتهای سرمایهگذاری با هدف معرفی این ظرفیتها و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با تأکید بر عزم جدی مسئولان برای رساندن استان به جایگاه واقعی خود، خاطرنشان کرد: استان با برخورداری از بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، بزرگترین ظرفیت مرزی کشور را داراست و میتواند اقتصاد قفقاز جنوبی، اوراسیا، اروپا، عراق و کشورهای عربی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی رفع تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی استان را یک ضرورت دانست و افزود: باید از ظرفیتهای مرزی بهصورت بهینه استفاده کنیم تا مرزنشینان نیز از درآمدهای مرزی بهرهمند شوند.
ممکان، بزرگترین سرمایه استان را وحدت، انسجام و زندگی مسالمتآمیز اقوام دانست و افزود: بر اساس این سرمایه میتوانیم مسیر توسعه استان را تعریف کنیم.
وی به همایش «اینوا» که در خردادماه برای توسعه استان برگزار شد اشاره کرد و گفت: این همایش نشان داد میتوانیم بخشهایی که مغفول ماندهاند را از زاویهای نوین معرفی کنیم و مسیر مبادلات اقتصادی را تغییر دهیم.
وی در ادامه به پتانسیل معادن طلا اشاره کرد و بابیان اینکه میتوانیم به قطب طلای کشور تبدیل شویم و نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنیم، گفت: سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی معادن باید برای تأمین زیرساختها و آبادانی استان استفاده شود که تاکنون مغفول مانده است.
