لزوم رفع تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی در آذربایجان غربی

ارومیه- نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خواستار رفع تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان پیش از ظهر پنجشنبه در همایش اقتصاد آذربایجان غربی چالش‌ها و راهکارها در استان که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه‌های اقتصادی، مرزی و کشاورزی، بر لزوم بهره‌برداری هدفمند از این توانمندی‌ها تأکید کرد.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی، افسران جنگ اقتصادی کشور هستند که در خط مقدم مبارزه با تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی قرار دارند.

ممکان با بیان اینکه آذربایجان غربی از نظر ویژگی‌های طبیعی، انسانی و موقعیت جغرافیایی جزو استان‌های برتر کشور است، افزود: متأسفانه نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری مطلوبی داشته باشیم. بزرگ‌ترین سرمایه استان، اتحاد، همدلی و زندگی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف است که می‌تواند مبنای ریل‌گذاری توسعه باشد.

وی با اشاره به مغفول ماندن بخش قابل توجهی از سرمایه‌های استان گفت: برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری با هدف معرفی این ظرفیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی با تأکید بر عزم جدی مسئولان برای رساندن استان به جایگاه واقعی خود، خاطرنشان کرد: استان با برخورداری از بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، بزرگ‌ترین ظرفیت مرزی کشور را داراست و می‌تواند اقتصاد قفقاز جنوبی، اوراسیا، اروپا، عراق و کشورهای عربی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی رفع تعهدات ارزی برای فعالان اقتصادی استان را یک ضرورت دانست و افزود: باید از ظرفیت‌های مرزی به‌صورت بهینه استفاده کنیم تا مرزنشینان نیز از درآمدهای مرزی بهره‌مند شوند.

ممکان، بزرگترین سرمایه استان را وحدت، انسجام و زندگی مسالمت‌آمیز اقوام دانست و افزود: بر اساس این سرمایه می‌توانیم مسیر توسعه استان را تعریف کنیم.

وی به همایش «اینوا» که در خردادماه برای توسعه استان برگزار شد اشاره کرد و گفت: این همایش نشان داد می‌توانیم بخش‌هایی که مغفول مانده‌اند را از زاویه‌ای نوین معرفی کنیم و مسیر مبادلات اقتصادی را تغییر دهیم.

وی در ادامه به پتانسیل معادن طلا اشاره کرد و بابیان اینکه می‌توانیم به قطب طلای کشور تبدیل شویم و نقش مؤثری در اقتصاد ایفا کنیم، گفت: سهم ۱۵ درصدی از حقوق دولتی معادن باید برای تأمین زیرساخت‌ها و آبادانی استان استفاده شود که تاکنون مغفول مانده است.

