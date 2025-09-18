فاکتور کاغذی از اول دی ماه در کشور اعتبار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد هادی سبحانیان صبح پنجشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در ارومیه با تأکید بر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت سیستمی گفت: از ابتدای دی‌ماه امسال هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی ندارد و تمامی صورت‌حساب‌ها باید به شکل الکترونیکی صادر شود.

وی ادامه داد: اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران با تأخیر دو ساله آغاز شد و در حال حاضر به صورت کامل در حال اجراست.

سبحانیان افزود: مجلس در کنار پیش‌بینی مشوق‌های مناسب، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون تعیین کرده است.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در صورت عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی، معافیت‌های مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد.

سبحانیان با تأکید بر اینکه امکان حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه وجود ندارد و خلاف قانون است، خاطرنشان کرد: در عین حال، امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان وجود دارد.